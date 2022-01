Alcaldes de CDMX responden a López-Gatell por dichos en la mañanera

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- Los alcaldes de Miguel Hidalgo y Benito Juárez, Mauricio Tabe y Santiago Taboada respectivamente, señalaron este martes que mantendrán los convenios con laboratorios particulares para realizar pruebas para detectar Covid-19 en sus respectivas alcaldías.

Tabe Echartea mencionó que "seguiremos buscando que otros laboratorios se sumen y se solidaricen".

Por su parte, Santiago Taboada reiteró que la única condición para que se instalen es que den las pruebas rápidas a bajo costo y estén debidamente certificadas, y que las alcaldías no lucran ni obtienen ningún beneficio de los módulos.

"Lo demás que se diga es un intento de manipular y mentir", mencionó el alcalde en Benito Juárez.

Posteriormente, el alcalde de Miguel Hidalgo señaló: "Señor López-Gatell: mentir, engañar y contemplar la angustia de las personas que es su única especialidad no es ninguna medida de prevención".

En la conferencia mañanera, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, llamó a la población a no abarrotar los sitios en dónde se realizan pruebas diagnósticas porque, afirmó, a nivel mundial hay escasez.

López-Gatell utilizó como ejemplo los terremotos, por lo que llamó a "no correr, no gritar y no empujar"

Quisiera aprovechar para extender un poquito más esta idea específica de lo que pudiera estar ocurriendo en dos demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

"Hay un principio general del manejo de las emergencias, que seguramente todas las personas o la mayoría lo han visto con los terremotos, con los temblores, lo mismo pasa con los incendios en un edificio, por todos lados vemos un letrero que dice: ´No corro, no grito, no empujo, no corro, no grito, no empujo´. Este es un principio general que a lo largo de las décadas se ha ido estableciendo a nivel mundial para el manejo de las emergencias, para la actitud que hay que tener para el manejo de las emergencias. Brevemente voy a explicar la lógica, es bastante entendible".

"Entonces, estos tres principios también son importantes en una emergencia como esta, en una situación sanitaria como una epidemia o una pandemia, como la pandemia de Covid. Es importante no tratar de correr y hacer acciones poco útiles. Como decíamos hace un rato, si se está enfermo en este momento donde hay una variante predominante, ómicron, que produce síntomas leves, si empiezo a saturar los hospitales, si empiezo a ir a las salas de emergencias, si empiezo a ir a las farmacias a comprar productos que no son benéficos, estoy haciendo una acción desmedida".