Alcaldes de oposición buscan reunión con Sheinbaum por ómicron

Ante el riesgo que representa ómicron, nueva variante del Covid-19 que presuntamente es más agresiva, la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNA-CDMX) llamó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, organizar una reunión de cabildo urgente, para abordar temas en materia de salud, sobre todo, para planear una estrategia para enfrentar esta nueva variante.

En conferencia, el vocero de dicha agrupación, Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo, sostuvo que este segundo llamado a la doctora Sheinbaum, para convocar a una reunión con los 16 alcaldes, no solo es para hablar temas presupuestales, sino sobre la coordinación entre autoridades durante la época invernal y, con ello, combatir un incremento en casos por coronavirus.

Insistió que están interesados en apoyar en la estrategia, "para lograr la eficacia en esta campaña de vacunación contra la influenza, así como las medidas de las autoridades para prevenir que aumente el riesgo de contagio en esta temporada invernal", advirtió.

Por ello, reiteró, es necesario que se den a conocer las medidas de prevención ante la variante ómicron, pues aún no se tiene mucha información al respecto.

"Podemos contribuir a disminuir riesgo de contagio y mantener informada a la población, para evitar que la desinformación genere, además de alarma social, la percepción de que no hay una política de salud coordinada", destacó.

De igual forma, sostuvo que la capital no puede permitir un nuevo cierre de actividades económicas, "pues los daños los estamos sufriendo y vamos lentamente saliendo de ellos. Pero volver a cerrar los negocios sería muy grave", dijo.

Por otra parte, Tabe Echartea aclaró que insistirán con la propuesta de que el pago del predial sea regresado a las demarcaciones.

Explicó que las alcaldías de oposición recaudan el 84.35% del predial de la capital, que asciende a 14 mil 719 millones 39 mil 332. 82 pesos, pero sólo reciben menos de 3 mil 500 millones de pesos de regreso.

De allí que resaltó que no haya criterio de distribución de los recursos del predial, toda vez que el Gobierno capitalino asegura que da mayores recursos a quienes tienen suelo de conservación, por población y marginalidad, "aunque no sabemos la manera en que lo deciden".

Además, pidió a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), lo mismo que al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), informen sobre las obras que llevarán a cabo en las demarcaciones para coordinar acciones de mejora de servicios.

Cabe destacar que nuevamente faltó al evento el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, y ahora ni siquiera llegó tarde, como es costumbre, la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes.

Sólo estuvieron presentes: Lía Limón García, de Álvaro Obregón; Sandra Cuevas Nieves, de Cuauhtémoc; Margarita Saldaña Hernández, de Azcapotzalco; Santiago Taboada Cortina, de Benito Juárez; y Giovani Gutiérrez Aguilar, de Coyoacán; además del vocero de la UNA.