Alcaldesa de Acapulco pide a Félix Salgado "dar la cara"

La alcaldesa con licencia de Acapulco, Adela Román Ocampo, pidió al candidato oficial de Morena a la gubernatura, Félix Salgado Macedonio, dar la cara por las denuncias de violación sexual y acoso que hay en su contra.

"Félix Salgado tiene que salir y aclarar su situación, tiene que hablar y defenderse a sí mismo, como compañera que somos de una forma muy respetuosa le dijo que salga y que dé la cara, que explique al pueblo de Guerrero cuál es su situación", dijo en entrevista al final del mitin.

Este martes, el Congreso local aprobó la solicitud de licencia que presentó Román Ocampo para separarse del cargo de manera indefinida, horas después encabezó un mitin en la Costera Miguel Alemán, donde cientos de aglomeraron sin respetar la sana distancia.

En mitin, Román Ocampo dijo que hay una conspiración para "golpear" a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"De manera perversa los que saquearon al país han lanzado una estrategia para enfrentar a las mujeres contra la mujeres de Morena [...] por el legal que tiene el compañero Félix Salgado ha querido hacer ver al pueblo de México que Morena es antifeminista y que protege a delincuentes. Nada más falso", dijo.

Román Ocampo exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que resuelva de inmediato el caso de Salgado Macedonio para que no lo siga utilizando para politizar "en ambiente" y "golpear" a Morena y a López Obrador.

"Entenderemos que si la fiscalía no resuelve con prontitud este caso estará convirtiéndose en un actor político indebidamente, alterando el proceso normal de una elección, agraviando a la mujeres que fueron probablemente víctimas de un delito y poniendo en riesgo la estabilidad de Guerrero. Todo México está esperando si son ciertas o no las acusaciones que se han vertido en los medios contra el compañero", exigió.

Al término del mitin, Román Ocampo informó que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, le notificó que fue incluída en la encuesta que, según informaron, se levantó este fin de semana como parte de la reposición del proceso de selección que ordenó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, por las denuncias contra Salgado Macedonio.

Román Ocampo también está inscrito al proceso interno de Morena para reelegirse a la alcaldía de Acapulco.

También habló sobre la candidatura de Salgado Macedonio a quien le pidió que dé la cara por las denuncias de violación sexual que hay en su contra.

—¿Usted le pediría a Félix que deje el partido?, le preguntó una reportera.

—No, yo no podría pedirle eso al compañero.

La alcaldesa informó que comenzará un recorrido por el estado para "promover" los derechos de las mujeres y para exigir justicias por víctimas.

"Que no nos ignoren porque tenemos la capacidad para hacer ganar a cualquiera pero también el poder para que pierdan", advirtió.