Alcaldesa se reúne con líder criminal

Ciudad de México.- Luego de reconocer que tuvo un encuentro con uno de los líderes criminales de Guerrero, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, aclaró que el video donde se les ve juntos está editado y aseguró no recordar dicha reunión.

“Yo no puedo comentar, no lo conozco y no lo recuerdo, me siento con mucha gente”, aseguró en entrevista telefónica con Azucena Uresti en Grupo Fórmula.

Señaló que en su momento ella no conocía al hombre y que era la primera vez que se reunía con él, además mencionó que no fue algo premeditado y que no se hizo ningún pacto.

“Fue un desayuno fortuito, no puedo decir quien me invitó. Era la primera vez, ni siquiera conocía a la persona… me siento con mucha gente”.

Agregó que espera que sea la Fiscalía General de la República (FGR) la que investigue el hecho y dé los resultados ya que “ese video está editado”.

“Estoy bien, estoy limpia, no tengo ningún pacto con un delincuente”, dijo.

Cuestionada sobre el apretón de manos que se observa en el video, la alcaldesa de Chilpancingo aclaró fue un simple saludo ya que ella trata siempre de ser amable y recalcó que mucho después del desayuno fue que supo de quien se trataba.

“No nos presentamos, solo nos saludamos. Yo trato de ser siempre amable. Supe después quién era”, dijo.