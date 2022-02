Alega Semarnat que por "error tipográfico" dio permiso a minera

OAXACA, Oax., febrero 8 (EL UNIVERSAL).- La compañía minera Fortuna Silver Mines informó que el pasado 28 de enero de 2022 recibió de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una notificación en la que informa que la dependencia federal cometió un error tipográfico en la prórroga del plazo de la autorización de impacto ambiental de la mina San José ubicada en Oaxaca.

A través de esta notificación, la Semarnat dijo que no autorizó una prórroga de 12 años a la minera para continuar con sus operaciones en esta mina a través de su filial Compañía Minera Cuzcatlán; sino que la ampliación de la prórroga fue de dos años, no de 12.

Sin embargo, Fortuna Silver Mines afirmó que Minera Cuzcatlán solicitó explícitamente una prórroga de 12 años que Semarnat concedió explícitamente el 17 diciembre de 2021.

"El plazo de 12 años se menciona reiteradamente en toda la documentación relacionada con la presentación de la solicitud de prórroga. No se contempló ningún otro plazo en la documentación ni en la comunicación con la Semarnat".

La compañía también informó que Minera Cuzcatlán ha recibido asesoría legal de que Semarant no está legalmente facultada para alegar un error tipográfico para modificar el plazo de un EIA que ha sido prorrogado por la autoridad, y cuya prórroga es consistente tanto con la solicitud de prórroga como con la autorización de impacto ambiental.

El documento que emitió la Semarnat que evidencia la prórroga de la autorización de impacto ambiental, dijo, hace referencia a una prórroga de 12 años varias veces a lo largo del documento en diferentes contextos.

Minera Cuzcatlán también recibió aprobación de Semarnat para la regularización de la construcción de obras de infraestructura en la Mina San José que tiene un plazo de 12 años.

"Esto es consistente con la prórroga de 12 años de la autorización de impacto ambiental otorgado por Semarnat en diciembre de 2021 y no se ve afectado por el Aviso", aseguró la compañía a través de un comunicado suscrito por Jorge A. Ganoza, presidente, CEO y Director de Fortuna Silver Mines Inc.

De la misma forma sostuvo que Minera Cuzcatlán cumple plenamente con todas las leyes ambientales importantes y continúa operando bajo los términos de la autorización de impacto ambiental y que la entrega del aviso de la Semarnat en el que argumenta haber cometido un error tipográfico, no pone en peligro las operaciones en la mina.

"La Compañía también está trabajando actualmente con ejecutivos de alto nivel en la Secretaría de Gobernación (la Secretaría del Interior de México) y las comunidades del área circundante más grande en relación con la mina para mejorar y expandir los beneficios sociales de la mina en la región", dijo.

Asimismo, dijo que Minera Cuzcatlán ha iniciado un proceso judicial ante la Cámara Federal para impugnar y revocar dicho error tipográfico y reconfirmar el plazo de prórroga de 12 años otorgado por la Semarnat en diciembre de 2021.