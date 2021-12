Alejandro Gertz, "limpio" y dispuesto a comparecer: Monreal

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que no tiene nada que esconder y que está limpio, ello luego de lo publicado en la primera plana de EL UNIVERSAL en donde de acuerdo a una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió junto con su yerno transferencias millonarias a través de una empresa inmobiliaria.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reveló que esta mañana coincidió con el titular de la FGR en el informe del presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, en donde le aseguró que "está limpio" y que además dispuesto a comparecer ante la Cámara Alta por las investigaciones reveladas sobre su patrimonio.

"Hace un rato que estuve yo brevemente en el informe del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, estuvimos sentados al lado, nos tocó estar juntos. Y él no se opone, me dijo, 'pónganse de acuerdo y yo estoy dispuesto a ir'", dijo Monreal en entrevista.

El senador aseguró además que Gertz Manero le comentó: "No tengo nada que esconder, estoy limpio".

"Yo le creo, es decir, es cuestión de ponernos de acuerdo cuando pudiera acudir. Ayer (lunes) en la Junta de Coordinación Política se tocó el tema, entonces vamos a revisar cuándo puede venir", dijo el coordinador de Morena.

Indicó que el Senado actuarán con serenidad y cautela ante este caso, porque "yo no soy ministerio público, ni juez", así como tampoco se sumará "al coro de linchamiento contra Alejandro Gertz".

Monreal Ávila dijo que en los últimos tres años ha visto una actuación correcta del fiscal:

"No sé si estas denuncias tengan pruebas, si son verdaderas, si existen expedientes o testigos para judicializar el tema o para que la carpeta de investigación se realice", agregó.

Sin embargo, ante la insistencia de periodistas, no descartó que el titular de la FGR sea llamado a comparecer ante la Comisión de Justicia o la Junta de Coordinación Política para que explique estos señalamientos.