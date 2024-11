Alejandro Moreno "Alito" dice no tener miedo al desafuero

El supuesto proceso de desafuero en mi contra en la Cámara de Diputados es un asunto concluido desde la legislatura pasada, aseguró el presidente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, al señalar que no le preocupa que Morena, a través de la Comisión Jurisdiccional en San Lázaro, pretenda revivir el caso.

En conferencia de prensa, el dirigente del tricolor afirmó que lleva cinco años enfrentando una campaña de persecución política, calumnias y difamación por parte del régimen morenista, y presumió que le ha ganado en todas las instancias.

"No me preocupa absolutamente nada, porque he actuado apegado a la ley, cumplí todo y a pesar del embate del poder brutal contra un político opositor a este régimen, de persecución en los últimos cinco años, a mí no me doblaron, a mí no me echaron para atrás y yo jamás me voy a echar para atrás", recalcó.

"Alito" Moreno expresó que si defender la democracia, las instituciones y los derechos de las y los mexicanos motiva a Morena quitarle el fuero, "que lo hagan".

"Felizmente voy a esperar que presenten el desafuero y los voy a enfrentar con la Constitución y con la ley y los voy a exhibir, no sólo aquí, en el mundo, que son unos fascistas, que son unos autoritarios y que quieren acabar con el régimen democrático en México. Feliz iría a la Cámara de Diputados a decirles lo que les debemos decir todos los días. Ni nos asustan, ni nos echan para atrás y vamos a defender el régimen democrático en nuestro país. Ahí confirmarían que lo que quieren es una dictadura", reto.

Moreno Cárdenas se autodefinido como una persona "firme, con determinación, con voluntad inquebrantable". Dijo que no es fácil ser opositor cuando hay un gobierno autoritario, persecutor, de quien no piensa igual que ellos.

"Lo he vivido los últimos cinco años, persecución política, calumnia, difamación. ¿Y qué es lo que me da mayor interés, mayor fortaleza, mayor ánimo para echarme más adelante todavía y seguir luchando por nuestro país? Me da más ánimo que todos, todos los señalamientos de injurias, de calumnias, de denuncias y de mentiras, absolutamente todos, se los gané en los tribunales.

"Y andan tan despistados, porque andan muy despistados, que dicen que está el tema en la Cámara de Diputados, cuando es un hecho notoriamente concluido por la Cámara de Diputados, pero como no conocen, no se preparan, no ven, pues no tienen los datos correctos", concluyó.