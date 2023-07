Alejandro Murat y Gustavo de Hoyos se bajan de la contienda presidencial 2024

El exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, se convirtió en otro aspirante presidencial de la oposición en bajarse de la contienda por su desacuerdo con el método acordado por las dirigencias partidistas y las organizaciones de la sociedad civil que integran el Frente Amplio por México.

En un video mensaje publicado en redes sociales, el político priista explicó que, por congruencia, no puede estar de acuerdo en un método que deja más dudas que certezas, por lo que prefiere bajarse de la carrera presidencial de la alianza opositora.

"Hoy reconozco que ya hay un método y siempre que se avance en la democracia México gana, pero también, congruente con mis convicciones y con mis principios, debo de reconocer que este método deja más dudas que certezas. Es por eso que, por respeto a todos los partidos políticos, incluyendo mi partido, y a las mexicanas y mexicanos que participan en este proceso, quiero informarles que he decidido no participar", expuso.

El exmandatario oaxaqueño aclaró que seguirá aportando ideas y trabajando por las mejores causas de México para construir la grandeza que todos queremos para nuestro país.

Subrayó que lo que importa en las decisiones públicas no es la política o los políticos sino los ciudadanos, es decir, sus problemas.

"Hace algunos meses levanté la mano para hacer el candidato de mi partido lo hice convencido de que para crear la mejor versión de México debemos de proponer no descalificar debemos de unir, no de dividir, y por supuesto no podemos autodestruirnos, debemos de construir. La vida también me ha enseñado que a la gente se le conoce no por lo que dice que va a hacer, sino por lo que ya hizo, porque lo que vale no son los diagnósticos sino la ejecución y los resultados, como lo hicimos en Oaxaca", remarcó.

Aparte, Gustavo de Hoyos Walther anunció que declina ante el proceso del Frente Amplio por México para la asignación del candidato a la Presidencia por la coalición Va por México.

El empresario señaló que en marzo de este año anunció su aspiración a la candidatura, "con el fin de congregar en un solo movimiento opositor a los partidos no alineados al oficialismo".

No obstante, señaló que "paradójicamente, la exigencia ciudadana para estructurar el proceso con prontitud ha determinado que el mecanismo tenga imperfecciones, así como riesgos jurídicos y políticos".

"En mi valoración, el método hace extremadamente difícil el éxito en la participación de perfiles ciudadanos sin militancia partidista y que no cuenten con cargos públicos previos. Lograr cientos de miles de apoyos digitales en menos de un mes, es una barrera difícil de franquear para un aspirante de extracción ciudadana, que no tiene a su servicio estructuras políticas formales", dijo.

Expresó que el desbalance competitivo es muy claro, "incluso para una persona con amplio liderazgo social, pero que no ha ocupado cargos públicos".

Señaló que en el método de Va por México para elegir a su candidato presidencial debieron introducirse mecanismos de acción afirmativa en favor de las personas ajenas a los partidos y los encargos políticos "poniendo un piso parejo que induzca la participación de los ciudadanos hasta las últimas etapas del proceso".

"Las reglas indefinidas hacen inviable el éxito de mi aspiración [...] por eso y después de una profunda reflexión, he decidido no inscribirme en el proceso electivo al que convocó Frente Amplio por México", declaró.