Alerta Cofepris sobre "productos milagro" de la empresa BHIP Global

"Bhip Blue Blend", "NoniGia", "I-Pink", y "Purple Caps Xtreme", productos de la empresa BHIP Global de México S.A. de C.V. fueron señalados como productos engaño por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que alertó sobre el riesgo que representan para la salud.

De acuerdo con la Comisión, ninguno de los cuatro productos, cuenta con el registro emitido por esta autoridad, ni con estudios que garanticen su seguridad o calidad. Éstos incluyen ingredientes como raíz de ginseng, ashwagandha y uña de gato, los cuales están prohibidos para su uso en suplementos alimenticios.

Los productos engaño son aquellos que prometen aliviar padecimientos, quitar dolores o curar enfermedades sin presentar ninguna evidencia técnico-científica, aprovechándose de la urgencia de personas y causando riesgos a la salud; antes eran incorrectamente clasificados como "productos milagro".

Cofepris ha detectado venta ilegal de esos productos en línea, redes sociales y a través de vendedores independientes que son parte de un modelo comercial multinivel.

Al no cumplir lo establecido en la legislación sanitaria vigente, ninguno de estos debe ser comercializado, distribuido ni publicitado por ningún medio o empresa. A los establecimientos que incumplan la normatividad les serán aplicadas las sanciones administrativas que resulten procedentes.

Cofepris llamó a las personas a no creer en esta publicidad engañosa, e informa que ninguno de estos productos de la empresa BHIP ha demostrado seguridad, calidad o eficacia, y al desconocer el contenido de sus ingredientes representa un riesgo para la salud.

Adicionalmente, al ser de dudosa procedencia y carecer de verificaciones a sus plantas de producción, se desconocen las condiciones de higiene en su elaboración o almacenamiento.

En el caso del producto "Bhip Blue Blend", también cuenta con una alerta sanitaria por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), de Colombia.

"Se recomienda a la población no consumir ni comprar estos productos ni cualquier otro que incumpla la normatividad vigente. En caso de identificarlos en venta en algún establecimiento o por algún particular como parte de un modelo comercial multinivel", dijo la Cofepris.