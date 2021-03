Alerta Cofepris sobre uso de "Napabeltan"; no está autorizado

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó por la difusión en redes sociales del medicamento "Napabeltan", para usarlo contra Covid-19, agregó que hasta el momento no cuenta con autorización sanitaria.

A través de una tarjeta informativa, la comisión que preside Alejandro Svarch, dio a conocer que recibió información vía redes sociales sobre el supuesto uso del medicamento de nombre comercial "Napabeltan", que contiene como sustancia activa nafamostat.

"Este medicamento no está autorizado para su importación y comercialización en México. Cualquier producto identificado como Napabeltan y con etiquetado en idioma diferente al español, que sea ofertado o comercializado como tratamiento para la Covid-19, constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia", enfatizó la reguladora.

Llamó a la población a que en caso de que le ofrezcan la venta de este medicamento, o proporcionen como insumo contra Covid-19, no lo adquiera, o aplique, puesto que por el momento no está autorizado en el país para uso comercial.

"En caso de que el medicamento fuera autorizado por la Comisión de Autorización Sanitaria de la Cofepris, se informará al público de manera ágil y transparente", resaltó el organismo.

Reiteró el llamado hacia la sociedad, de que en casa de conocer algún establecimiento: hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca este producto, realice la denuncia sanitaria pertinente.

"Esta Comisión Federal continuará con las acciones de vigilancia para evitar que los productos, empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y no representen un riesgo a la salud de la población".