Alerta Condusef sobre app montadeudas: piden redes, micrófono y fotos

A-AA+

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre la forma de operación de aplicaciones falsas que roban datos personales de gente que busca obtener un crédito rápido, modalidad de fraude conocida como montadeudas.

"Algunas entidades financieras que otorgan crédito y tarjetas de crédito, a través de aplicaciones móviles (apps) y páginas de internet, te condicionan a entregarles Datos Personales Sensibles: información diversa de tu celular: ID del teléfono, lista de contactos, cámara y micrófono, galería de fotos, redes sociales e información íntima que solo a ti te pertenece. ¡Ojo! esto no guarda relación con el crédito que estás contratando", dijo la Condusef.

Ante la alerta que han levantado las autoridades después de los operativos contra call centers de días pasados donde se operaba aplicaciones de préstamos bajo el esquema de montadeudas, el organismo recordó que las entidades financieras no pueden incluir o introducir en las operaciones y servicios financieros que te ofrecen, condiciones que no se relacionen con el crédito o la tarjeta contratada, con lo cual no pueden obligar al usuario a otorgar el control de su teléfono y acceder a datos sensibles.

"Las entidades financieras que hacen esto, se apartan de las sanas prácticas en el ofrecimiento y comercialización de productos de crédito, ya que solo deben pedirte datos personales no íntimos, por ejemplo: nombre, domicilio, copia de tu identificación personal. En el manejo de esta información, las instituciones financieras deben ajustarse a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, que protege tu privacidad", dijo la Condusef.

El organismo recordó a los usuarios que deben leer muy bien el aviso de privacidad, los términos y condiciones que deben poner a disposición las entidades financieras que te otorgan un crédito o tarjeta de crédito, pues esto forma parte del contrato que se celebra con ellos. "Verifica que, para contratar el crédito o tarjeta de crédito, no te condicionen a entregar datos personales sensibles. ¡Verifica todos los avisos legales! Cuidar tus Datos Personales Sensibles garantiza tu integridad personal y tu derecho a la intimidad", dijo la Condusef.