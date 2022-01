Alerta De la Fuente retroceso por Covid-19

El embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, advirtió que al correr el tercer año de la pandemia el mundo enfrenta un retroceso severo e incómodo, que conlleva a plantear una nueva estrategia que permita avanzar en el esquema de vacunación en el mundo.

En el marco de la sesión de la Asamblea General de la ONU, el representante mexicano lamentó que 36 Estados de las Naciones Unidas han vacunado a menos de 10% de su población y otros 88, a menos de 40%.

La realidad, dijo, es que no se ha logrado un acceso universal a las vacunas.

El gobierno mexicano ha defendido la necesidad de que el acceso a las vacunas sea universal. La crítica se ha centrado en que un pequeño grupo de naciones han concentrado las vacunas y existen otras que no han tenido acceso a las mismas.

Las Naciones Unidas, mencionó Juan Ramón de la Fuente en el seno de la Asamblea General, han jugado un papel importante para enfrentar los retos y desafíos que ha impuesto la pandemia a nivel mundial.

"La realidad ha sido más dura de lo que nos gustaría —expuso—, no logramos alcanzar las metas que se tenían antes de la pandemia y ahora enfrentamos un retroceso severo e incómodo, que no da lugar a visiones autocomplacientes".

De la Fuente recordó que hace dos años la Asamblea sacó la resolución 74/274, en la que se llamó a fortalecer las cadenas de suministro y a garantizar el acceso universal, justo, equitativo y oportuno a las vacunas contra el Covid-19.

El gran reto, añadió el embajador mexicano, era tratar de garantizar la equidad en la distribución de las vacunas y los medicamentos, que aún no se producían, pero se anticipaba que llegarían pronto y había que tomar previsiones.

Resaltó que hoy que se tienen costos humanos, económicos, políticos y sociales insospechables, y todavía no se encuentra una solución.

El reto que subsiste, subrayó, es garantizar el acceso universal a vacunas y sigue siendo el mayor desafío, toda vez que iniciativas como el Acelerador de Herramientas contra el Covid-19 (Act) y el mecanismo COVAX se quedaron muy lejos del objetivo: proporcionar 2 mil millones de vacunas para finales de 2021.

"Me resulta inadmisible, señor secretario, que 36 miembros de la ONU hayan vacunado a menos de 10% de su población y otros 88 hayan vacunado a menos del 40% de su población. Estas cifras lo que muestran es que aquello de no dejar a nadie atrás va a requerir una nueva estrategia si queremos que deje de ser tan sólo una utopía", indicó el diplomático mexicano.