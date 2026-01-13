logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Fotogalería

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Alerta el IECM de riesgos por reforma electoral

Generaría incertidumbre y violencia por falta de certeza en resultados

Por El Universal

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Alerta el IECM de riesgos por reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO.- Si la reforma electoral incluye la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), en la Ciudad de México se ahorrarían el sueldo de los siete consejeros electorales, pero se podría generar incertidumbre y, en situaciones más graves, casos de violencia debido a la falta de certeza en los resultados de las elecciones.

Lo anterior lo consideraron consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), quienes señalaron que seguirán trabajando hasta que la reforma electoral se concrete, por lo que ya preparan las elecciones de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 y la de Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco).

"Con ese conocimiento que tenemos de cómo se procesa lo electoral, pues se van a ahorrar siete sueldos, eso es lo que se va a ahorrar, pero la siguiente pregunta es, ¿y quién va a pagar por eso? ¿Quién va a pagar el costo de la elección? Las entidades federativas le van a mandar al INE el dinero para que haga sus elecciones de ayuntamientos, de congresos locales, de gobernadores. "¿Y las prerrogativas de los partidos locales quién las va a pagar? Me parece que es una secuencia de elementos que no tienen una fácil resolución y menos cuando consideramos que hay muy poco tiempo para hacer la reforma federal y trasladarla a todas las reformas a nivel local", comentó Patricia Avendaño, presidenta del IECM.

La falta de los OPLE puede derivar en crisis, no sólo de legalidad, sino de violencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"En el momento que se tome una decisión errónea, se puede dinamitar una elección y se pueden dinamitar todos los sistemas", indicó.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Embajador Ronald Johnson facilita llamada clave entre Sheinbaum y Trump
    Embajador Ronald Johnson facilita llamada clave entre Sheinbaum y Trump

    Embajador Ronald Johnson facilita llamada clave entre Sheinbaum y Trump

    SLP

    El Universal

    Sheinbaum y Trump dialogan en llamada mediada por el embajador Ronald Johnson

    Alejandro Moreno reprueba la falta de resultados de Morena en seguridad
    Alejandro Moreno reprueba la falta de resultados de Morena en seguridad

    Alejandro Moreno reprueba la falta de resultados de Morena en seguridad

    SLP

    El Universal

    El presidente del PRI, Alejandro Moreno, expresa preocupación por la situación de seguridad bajo el gobierno de Morena.

    Refugio. Crematorio clandestino, ratas y alimentos contaminados
    Refugio. Crematorio clandestino, ratas y alimentos contaminados

    Refugio. Crematorio clandestino, ratas y alimentos contaminados

    SLP

    El Universal

    Descubren plaga de ratas y crematorio clandestino en el Refugio Franciscano de Cuajimalpa. Detalles impactantes revelados por la Fiscalía.

    Advierten sobre riesgos del software gratuito en protección de datos personales
    Advierten sobre riesgos del software gratuito en protección de datos personales

    Advierten sobre riesgos del software gratuito en protección de datos personales

    SLP

    El Universal

    Más de 20 investigaciones en curso por posibles vulneraciones de datos personales en dependencias y empresas.