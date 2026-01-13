Alerta el IECM de riesgos por reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO.- Si la reforma electoral incluye la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), en la Ciudad de México se ahorrarían el sueldo de los siete consejeros electorales, pero se podría generar incertidumbre y, en situaciones más graves, casos de violencia debido a la falta de certeza en los resultados de las elecciones.

Lo anterior lo consideraron consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), quienes señalaron que seguirán trabajando hasta que la reforma electoral se concrete, por lo que ya preparan las elecciones de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 y la de Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco).

"Con ese conocimiento que tenemos de cómo se procesa lo electoral, pues se van a ahorrar siete sueldos, eso es lo que se va a ahorrar, pero la siguiente pregunta es, ¿y quién va a pagar por eso? ¿Quién va a pagar el costo de la elección? Las entidades federativas le van a mandar al INE el dinero para que haga sus elecciones de ayuntamientos, de congresos locales, de gobernadores. "¿Y las prerrogativas de los partidos locales quién las va a pagar? Me parece que es una secuencia de elementos que no tienen una fácil resolución y menos cuando consideramos que hay muy poco tiempo para hacer la reforma federal y trasladarla a todas las reformas a nivel local", comentó Patricia Avendaño, presidenta del IECM.

La falta de los OPLE puede derivar en crisis, no sólo de legalidad, sino de violencia.

"En el momento que se tome una decisión errónea, se puede dinamitar una elección y se pueden dinamitar todos los sistemas", indicó.