Alerta Profeco sobre 23 "productos milagros"

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a los consumidores de la existencia de al menos 23 productos milagros, cuya publicidad ofrece pulverizar grasa corporal, rejuvenecer la piel, dar potencia sexual, e incluso se aprovechan los comerciantes, porque en medio de la pandemia por el Covid-19, prometen evitar contagios con el uso de un llavero.

En la Revista Profeco de Diciembre de 2020 se afirmó que se les llama "producto milagro'' a aquel producto que utiliza publicidad exagerada para exaltar sus cualidades, atribuyéndole: Beneficios extraordinarios, propiedades curativas, sorprendentes o categóricas. Estas características no se encuentran sustentadas en estudios científicos o técnicos que lo demuestren.

La alerta que dirigió la Profeco al consumidor es que productos de la marca Novirsa en realidad no tienen estudios que justifiquen sus características, es decir, se dice tener características que son falsas y que solamente engañan al consumidor, dijo la Profeco.

Por ejemplo, Adulta y Adulta Fem que supuestamente aumentan la potencia sexual masculina y femenina es falso. Esa misma marca tiene otro producto que se llama BT001 el cual dice eliminar las arrugas del rostro y proporcionar un efecto tensor inmediato, pero en realidad los tres productos engañan al consumidor.

También engañan al asegurar que BT002 ayuda a eliminar las manchas del cuerpo. El BT003A que baja de peso durante el día pero en realidad no lo hace, como tampoco es cierto que el BT003N ayuda a bajar de peso mientras la persona duerme.

Es mentira, dice la Profeco que el producto Reduction es un "anillo reductor para dedo pulgar" que te permite reducir de 5 a 7 kilos en 40 días "sin esfuerzo, sin dietas, ni efectos colaterales y sin sacrificios".

La Profeco agregó a la lista el Cell Master que afirma proteger y mejorar el sistema inmunológico, y hasta hacer mejoras a la piel.

En medio de la pandemia por el Covid-19 hay otros productos que pretenden engañar al consumidor como el SOS Protek que dice ser un gel antibacterial y un roll on nasolabial, el cual supuestamente mata microorganismos e inhibe su crecimiento.

También está el llavero de protección anti contagio, que de acuerdo con la publicidad dice "está hecho de acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión". Además del "cubrebocas hospitalar francés", el "respirador hospitalar francés", la "máscara hospitalar" que no comprueba combatir el coronavirus, el esterilizador protector, el "papel jabón SOS", o el "macroesterilizador" que tampoco comprueba ser esterilizante grado hospitalario.

Tampoco comprueban sus características el Prinex, producto supuestamente hipoalergénico de uso tópico para aumentar el tamaño del miembro masculino.

En la lista están también el Redux, Butoline Plainum, Detenol, GH12, BT003N, así como el factor de transferencia que no es el original del Instituto Politécnico Nacional.

La Profeco dijo que la "publicidad se debe suspender" en los medios de comunicación en los que se difunde, además de que la Profeco impuso una multa a Novirsa.