Alerta sísmica interrumpe la mañanera de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Mientras ofrecía su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador evacuó el Salón Tesorería cuando se escuchó la alerta sísmica en el recinto histórico de la Ciudad de México.

El presidente salió al Patio Central acompañado de Carlos Torrres Rosas, coordinador general de programas de Bienestar y secretario técnico del gabinete, y Leticia Ramírez, titular de Atención Ciudadana.

En el Patio Central, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un par de llamadas.

En este lugar se observó a María Estela Ríos González, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, mientras que el vocero Jesús Ramírez se encontraba cerca del presidente. Personal de Ayudantía rodeó al presidente López Obrador para su resguardo.

A las 8:53 horas, el Mandatario federal ordenó el regreso al salón Tesorería para continuar con la conferencia mañanera y dar información sobre el sismo.

A los asistentes a la mañanera se les pidió permanecer en su lugar para después desalojar el Salón Tesorería.

---"El corte es sin novedad, hasta ahora": AMLO

El presidente López Obrador informó que, de manera preliminar, afortunadamente no se reportan daños graves por el sismo de esta mañana.

"El corte es sin novedad, hasta ahora", dijo.

Al reanudar la conferencia de prensa, que fue suspendida porque sonó la alerta sísmica y el Mandatario se trasladó a una zona de seguridad dentro de Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que el sismo epicentro se registró en Isla, Veracruz, y se sintió en Oaxaca.

Señaló que el reporte del Sismológico Nacional es que fue un sismo de magnitud de 6.2 grados al sureste de Isla, Veracruz, a las 08:40 horas.

López Obrador dijo que habló, vía telefónica, con el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat, y con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y hasta ahora no tenían información de daños mayores, sin embargo, se sigue recabando información.

Señaló que el reporte en la Ciudad de México es que no hubo daños graves, "no se sintió mucho por lo menos aquí en el Centro Histórico".

"Hay que atender a la gente con sus viviendas. Ojalá, lo deseamos de todo corazón, que no haya desgracias humanas".

El presidente López Obrador dio por concluida la conferencia de prensa para atender la situación del sismo.