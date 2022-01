Alertan de fraude por supuesta venta de autos del Gobierno Federal

Ana Elizabeth García Vilchis, directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social de Presidencia de la República, alertó que el portal "ates-liconsa.com" a nombre del Gobierno Federal, estafa a la población ofreciendo venta de automóviles de lujo.

En conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador y al presentar la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana", García Vilchis señaló que la administración pública federal no ofrece ese servicio, ni pone en venta bienes a través de página de internet ni en redes sociales.

Recordó que todas las páginas web del gobierno federal terminan con el dominio gob.mx

"Las redes sociales son una útil herramienta para mantenernos informados pero tienen su lado B porque también ahí abundan la desinformación, por ello este espacio alerta de fraude mediante páginas de Internet falsas, apócrifas que intentan engañar a la población.

"El ejemplo que queremos denunciar es el dominio Ates-liconsa.com que a nombre del gobierno de México ofrece en venta autos de lujo, es falso, no se dejen engañar, la administración pública federal no ofrece ese servicio ni pone en venta vienes a través de páginas de Internet ni en redes sociales, se trata de una estafa.

"Además puntualizamos que todas las páginas del gobierno de México terminan con el dominio .gob.mx y son absolutamente seguras", indicó.