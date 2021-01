Alertan en Aguascalientes venta ilegal de vacuna contra Covid-19

El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) alertó a la población sobre la venta ilegal de vacunas contra el Covid-19, de diversas empresas farmacéuticas a través de páginas de internet y en redes sociales.

En línea se ofrecen vacunas de las empresas Pfizer y Moderna, señaló el director de Regulación Sanitaria, Octavio Jiménez Macías.

Dijo que cualquier vacuna contra el Covid-19 que esté a la venta en internet, farmacias, hospitales y puntos de venta constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia, por lo que en caso de encontrar este producto no se debe adquirir, "ya que no está autorizado y es ilegal".

Explicó que de acuerdo a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), no hay empresas privadas autorizadas para la compra en el extranjero de la vacuna con fines de importación y comercialización en territorio nacional.

"La vacuna es gratuita y sólo se aplica de acuerdo a la política establecida por las autoridades de Salud", puntualizó.

Además, dijo que la Cofepris recibió información sobre la comercialización ilegal de la vacuna contra el Covid-19 de la empresa Moderna, a través de diversos perfiles en las redes sociales. La dependencia dejó en claro que esta vacuna, por el momento, no está autorizada en México.

Octavio Jiménez Macías advirtió que se realizan las acciones de vigilancia para evitar que los productos, empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y no representen un riesgo a la salud de la población.

Recomendó denunciar los establecimientos, hospitales, consultorios médicos, farmacias o cualquier establecimiento de venta que ofrezca esta vacuna.