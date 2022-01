Alertan por aumento de contagios de Covid-19 en Guerrero

El aumento de casos de Covid-19 y las medidas restrictivas no coinciden con el verde en el semáforo epidemiológico en que se encuentra el estado, aun así, Guerrero se mantendrá otras dos semanas en él.

El repunte de casos positivos que comenzó hace unos 15 días en Guerrero no se detiene. En promedio en los últimos días hay alrededor de 500 contagios nuevos por día. Ayer la Secretaría de Salud estatal reportó 572.

El repunte es patente en las calles, en las cifras y también en los hospitales. La secretaria de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), Beatriz Vélez, afirmó que hasta el viernes eran unos 800 trabajadores del sector Salud los que se habían contagiado de Covid-19.

El fin de semana, a través de un video publicado en sus redes sociales, la dirigente sindical explicó que una de las causas es la falta de equipo e insumos de protección para los médicos, enfermeras, camilleros, trabajadores de limpieza, administrativos y laboratoristas de los hospitales.

Vélez explicó que por esta causa ya comenzó a faltar personal en los hospitales. Lamentó que la tercera dosis de la vacuna contra Covid-19 sólo se haya aplicado a médicos y enfermeras y no al resto del personal.

"Nos posible que todos los maestros estén recibiendo su vacuna de refuerzo, cuando no todos están en clases presenciales y no corren riesgo", dijo.

Hace unos días, trabajadores del hospital general Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, de Zihuatanejo, en la Costa Grande, denunciaron que son 48 los trabajadores de están contagiados por Covid-19 y exigieron la intervención de la Secretaría de Salud.

Ante el aumento de contagios, el gobierno estatal redujo a 50% su personal para evitar la propagación del virus. Desde hace 15 días, a pesar de que el semáforo está en verde, se redujo 20% el aforo en restaurantes y hoteles.

También condicionó los actos masivos. Quienes planeen realizar uno tendrán que solicitar autorización con siete días de anticipación a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero (Copriseg).

En el reporte de este domingo de la Secretaría de Salud estatal, Chilpancingo superó en el número de contagios activos a Acapulco, el municipio con mayor número de habitantes y con más turistas.

Sin embargo, hasta los primeros días de enero, en Chilpancingo se desarrolló la tradicional Feria de San Mateo de Navidad y Año Nuevo, donde hubo espectáculos masivos. El día en que se realizó un jaripeo que amenizó la banda El Recodo, asistieron 13 mil personas.

La edil de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Martínez, ha negado que el aumento de contagios en la ciudad se deban a la realización de la feria.