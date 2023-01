Alertan por consumo de suplemento

A-AA+

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta de riesgo al consumir el producto denominado Biadit, que se comercializa para personas con diabetes, por contener ingredientes que no deberían ser utilizados.

Además, lo clasificó como un producto engaño porque se le atribuyen propiedades terapéuticas y rehabilitadoras sin que cuente con estudios que garanticen calidad, seguridad y eficacia para el tratamiento de dicha enfermedad.

Abundó que su comercialización es ilegal e infringe diversas disposiciones establecidas en la legislación sanitaria vigente. Biadit se vende como supuesto suplemento alimenticio, pero contraviene lo establecido en la Ley General de Salud, pues la finalidad de los suplementos es incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir alguno de sus componentes, mas no son un medicamento, destacó.

"Los productos engaño como Biadit suelen contener ingredientes de origen natural o sintético en distintas proporciones que, combinados, pueden tener efectos secundarios nocivos o interactuar de forma negativa con medicamentos que se estén consumiendo".

Cofepris señaló que los ingredientes declarados en la etiqueta de este producto engaño, como son gimnema y cromo, no deben ser utilizados para la elaboración de suplementos alimenticios, de conformidad con la tercera edición de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Señaló que la venta de dicho producto constituye un delito, ya que no ha sido aprobado por la Cofepris para garantizar su eficacia y seguridad al consumirlo. "La publicidad y comercialización a través de páginas de internet, redes sociales, plataformas de venta, establecimientos fijos y/o ambulantes, constituyen un delito".