Alertan por riesgo para los sindicatos

Ciudad de México.- El 1 de mayo vence el plazo para legitimar los contratos colectivos de trabajo. Si bien no existe una sanción por no hacerlo, se espera que miles de contratos no se logren legitimar, lo que, en automático, dejará a los trabajadores sin sindicato que los represente en las negociaciones colectivas.

Esto abre la posibilidad de que lleguen “falsos líderes o supuestos mesías” a querer representar a los trabajadores que quedaron sin gremio, con el riesgo de que atraigan adeptos con la promesa de altos incrementos salariales y hasta que busquen emplazar a huelga, comentaron expertos.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral estimó que de los 500 mil contratos que supuestamente existían, en realidad solamente 125 mil estaban vigentes, de los cuales 14 mil se encontraban legitimados a mediados de febrero, es decir, poco más de 10%.

“Al no legitimar contratos eres vulnerable a que llegue otro sindicato y te emplace a huelga”, comentó Luis Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

Expertos de la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos (Amedirh) explicaron que legitimar los contratos no sólo aparece en la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019, sino que también es un compromiso del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Para Alfredo Kupfer, socio en el área laboral, seguridad social y migratoria de la consultora de abogados Sánchez Devanny, es complicado frenar la reforma que pide que los contratos colectivos de trabajo se legitimen antes del 30 de abril.