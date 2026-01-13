Alertan por uso de bolsas de nicotina en jóvenes

CIUDAD DE MÉXICO.- La académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, Guadalupe Ponciano Rodríguez, advirtió que aunque hay quienes consideran que las llamadas "bolsas de nicotina" sirven de reemplazo para dejar de fumar cigarros, no son una alternativa, pues existe la posibilidad de generar una nueva adicción por su contenido de nicotina y otras sustancias químicas.

En ese sentido, Ponciano Rodríguez alertó que los estudios disponibles muestran un aumento sostenido en su uso, en especial en jóvenes, pues en la actualidad Europa del Norte, Reino Unido y Estados Unidos (EUA) concentran gran parte del mercado, aunque su presencia crece en América Latina.

La también coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina indicó que además su uso crónico provoca afecciones a la salud y los únicos tratamientos que han demostrado su seguridad y eficacia para dejar de fumar en México son los parches y la goma de mascar, al igual que los tratamientos no nicotínicos como el bupropión y la vareniclina que son tabletas.

Sobre los efectos, la especialista sostuvo que es preocupante su uso, ya que de acuerdo con la marca tienen concentraciones que van de tres a 50 miligramos de nicotina, "lo que es una locura porque seis u ocho miligramos ya es demasiado debido a que se suministra vía oral".

Aunado a ello, resaltó que es una sustancia química altamente adictiva, especialmente peligrosa para niñas, niños, jóvenes, adultos y mujeres embarazadas.