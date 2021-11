Alertan sobre falsos sacerdotes en Morelos

El vicario general de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, alertó a la población sobre la proliferación de sacerdotes falsos que ofrecen sus servicios por medio de las redes sociales o se presentan a diferentes eventos religiosos para repartir tarjetas de presentación.

Afirmó que los sacerdotes de la Diócesis de Cuernavaca no entregan tarjetas ni recurren a los medios electrónicos para dar a conocer los servicios religiosos que prestan, por lo que pidió a la ciudadanía no dejarse engañar por personas que actúan con fines lucrativos.

"Nosotros no estamos dando tarjetas porque nuestro procedimiento es a través de la iglesia, las identificaciones siempre serán por medio de la Diócesis o de alguna otra parroquia", dijo Toral Nájera.

El también rector de la Catedral señaló que de 2018 a la fecha llevan descubiertos al menos 15 personas que se presentan como sacerdotes y celebran diferentes sacramentos propios de la iglesia católica, mismos que ante el catolicismo no tienen validez.

De acuerdo con el vicario general en Morelos hay distintas personas que con engaños ofrecen estos servicios a domicilio y con facilidades.

Explicó que cuando se habla de la denominación de falsos sacerdotes para la fe católica se refiere a alguien que no está ordenado por el rito romano, por lo tanto, los sacramentos no son válidos.