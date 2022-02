Alertan sobre fraudes en WhatsApp para acceder a créditos

Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección "¿Quién es quién en las mentiras de la semana?" en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, alertó de un fraude que se difunde en redes sociales para acceder a supuestos créditos del Banco del Bienestar.

Durante su intervención en la conferencia del mandatario, García Vilchis señaló que el fraude se da principalmente a través de llamadas telefónicas, pero también mediante aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, en las cuales se ha difundido un audio que pide llamar a un número telefónico para acceder a créditos facilitados por la Secretaría de Bienestar.

"Alerta de fraude, que no te engañen, evita ser víctima de un fraude, si alguien te escribe o te llama para ofrecerte un apoyo en efectivivo del Banco de Bienestar o del Gobierno Federal, es muy probable que sea un fraude", advirtió.

Ante esto, aclaró, el gobierno encabezado por el presidente López Obrador no tiene intermediarios, razón por la que terceros no se comunicaran a números de particulares para ofrecer los prestamos y créditos gubernamentales.

Pidió a la ciudadanía informarse sobre estos trámites mediante fuentes oficiales.

"No se dejen engañar", finalizó.

---"Hackean" correo para recibir denuncias de "las mentiras de la semana"

A inicios de la semana anterior, fuentes de alto nivel de Presidencia de la República confirmaron que "hackearon" el correo de Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana".

Posteriormente, a través de redes sociales se informó que la cuenta de correo de quienesquienenlasmentiras@gmail.com, fue "hackeada".

"Cualquier información que se divulgue de ese correo está manipulada", se agregó en la publicación.

La intervención al correo de García Vilchis se suma a los hackeos que en las últimas semanas han denunciado diversos actores políticos a sus dispositivos móviles.