Alertan sobre presunto robo de medicamento oncólogico para niños

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre el robo de medicamentos oncológicos para niños, un total de 37 mil 956 piezas que fueron sustraídas de las instalaciones de la empresa NOVAG INFANCIA SA DE CV.

Al respecto, Israel Rivas, padre de una menor que vive con esta enfermedad, confirmó a EL UNIVERSAL que ayer tuvieron una reunión en Palacio Nacional, en la que se les informó sobre el robo de manera personal, sin embargo, los padres de familia no saben que creer, puesto que solo les mostraron la alerta sanitaria y no una carpeta de investigación con motivo del robo.

"Nos muestran el informe de Cofepris, pero no hay carpeta de investigación, además las autoridades no han salido a decir nada, lo hubieran anunciado en la mañanera o algo así, es muy grave porque son medicamentos que necesitan miles de niños, nos da mucho coraje e impotencia porque son las vidas de nuestros hijos", dijo.

De acuerdo con la alerta sanitaria de Cofepris, el robo ocurrió el pasado 7 de octubre, los medicamentos robados fueron fabricados por el Laboratorio KEMEX SA, y se trata de presentaciones de daunorubicina, fluorouracilo, oxaliplatino, dacarbazina, mitomicinas, etoposido, idarubicinas, ciclofosfamida y epirubicina, pero aún no cuentan con registro sanitario.

Así lo indica el documento fechado el 9 de octubre, mismo que esta casa editorial tiene en su poder, sin embargo, la Cofepris no confirmó si la información es verídica o no, solo dio a conocer que más tarde sacará una versión oficial, lo mismo ocurrió con la secretaría de Salud, quien aseguró que la reguladora a cargo de José Alonso Novelo Baeza difundirá los datos pertinentes.

En el documento citado, la Comisión señala que los medicamentos fabricados por Kemex solo se distribuyen en el sector público, por lo que no se pueden comprar en farmacias particulares, hospitales privados o a través de redes sociales.

"Se recomienda adquirir medicamentos únicamente en farmacias y puntos de venta legalmente establecidos, a las farmacias, revisar las facturas de compra de fechas posteriores al 3 de octubre de 2020 y corroborar que los productos no coincidan con el listado del presente documento".

En consecuencia, los papás de niños con cáncer de diversos hospitales del país convocaron a una conferencia de prensa para el próximo martes 13 de octubre, en el Monumento a la Revolución, la cita es a las 12:00 horas y tiene como finalidad anunciar las acciones legales que realizarán a fin de garantizar el abasto de medicamentos para sus hijos, además de dar a conocer los avances positivos que se han obtenido con las mesas de trabajo con instancias del gobierno federal.