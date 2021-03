Alfaro denuncia a funcionarios por meter a sus familias a vacunación

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, denunció que cinco funcionarios del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code), quienes participaban en las labores logísticas de vacunación en Guadalajara, se aprovecharon de su cargo para ingresar a sus familiares sin ficha a las filas de vacunación.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario calificó el hecho como "reprobable" y señaló que los funcionarios fueron detenidos por elementos de la Policía de Guadalajara para ser procesados conforme a derecho además de que el órgano interno de control del Code iniciará un proceso administrativo en su contra.

"Ninguna ficha entregada a la población está en riesgo, pero que este acto de vergüenza sirva como muestra de lo que no puede pasar y de reflexión: en los peores momentos, tenemos que ser solidarios y sacar nuestra mejor cara como Gobierno y como sociedad", escribió.

Informó que las investigaciones sobre el hecho seguirán en curso y si hubo más involucrados "van a caer, no es un juego".

La vacunación contra Covid-19 para adultos mayores en Guadalajara inició el sábado pasado.

La falta de organización entre el gobierno federal y estatal ha provocado que miles de adultos de más de 60 años pasen más de 36 horas en la intemperie y con incertidumbre sobre cómo se realizaría el proceso de vacunación en dicho municipio.

En los 9 puntos de vacunación dispuestos hubo aglomeraciones, personas que ante la falta de orden de las autoridades se organizaron por su cuenta.

También hubo mensajes contradictorios que se regaron por las largas filas y mucha paciencia; quienes no alcanzaron a recibir la dosis durante la primera jornada siguen acumulando horas de espera en casas de campaña, sillas o donde pueden.