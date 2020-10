Alfaro: "No se siente padre" ver al Presidente enojado contigo

Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco, negó que la entidad que encabeza tenga una deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cómo acusó el Presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana. También reconoció que "no es sencillo" saber que el Jefe del Ejecutivo y el Gobierno federal "se te echan encima".

"No es sencillo darte cuenta, cuando despiertas por la mañana, de que el Presidente de la República y el Gobierno federal te apuntan la mira y se te echan encima", dijo hoy el Gobernador durante la entrega del Premio Estatal de la Juventud.

"No se siente padre ver que el Presidente anda enojado contigo. A veces uno se pregunta: ¿Qué sentido tiene dar esta batalla por Jalisco y por sus intereses?", agregó Alfaro.

El mandatario de Movimiento Ciudadano negó que Jalisco deba dinero al SAT, esto luego de que López Obrador insistió hoy desde Palacio Nacional en que Hacienda no debe nada a los estados de las participaciones federales por lo que se dará a conocer los montos específicos entregados, con todo y los cobros que se realizan por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), de los que las entidades deben hasta 70 mil millones de pesos. "Me decía la directora del SAT (Raquel Buenrostro) que en con junto son 70 mil millones de pesos, pero no estamos cobrando eso, que no se malinterprete, es para que haya toda la información. Vamos a aclarar bien", expuso.

Más tarde, Enrique Alfaro le dijo al Presidente que hay pendientes presupuestales del Gobierno de México, pues este año se había comprometido y no ha entregado recursos para proyectos como Mi MacroPeriférico, el libramiento de Vallarta, el Puente federación en Puerto Vallarta y el programa de mejoramiento urbano.

Además, el Gobernador insistió en que la distribución del gasto federal para el próximo año es una injusticia, precisó que Jalisco aporta 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, mientras que recibe del presupuesto 1.6 por ciento, "y esa diferencia de puntos son miles de millones de pesos, que se reflejan en muchas injusticias como el presupuesto per cápita que recibe Jalisco para educación, que en algunos casos es la mitad de lo que perciben otras entidades federativas", señaló.

Por su parte, Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo León, opinó que el Presidente de México continúa siendo "un confrontador" ya que insiste en no escuchar y buscar acuerdos con los mandatarios que encabezan la Alianza Federalista.

"Sigue siendo un Presidente confrontador, nosotros lo hemos convocado al diálogo y él sigue insistiendo en no querer escuchar", comentó.

De igual manera, Rodríguez Calderón dijo que el Presidente miente al acusarlos de querer quitarle recursos a los estados con mayor pobreza, pues lo que pretende la Alianza es que la Federación deje de concentrar el 80 por ciento del gasto público.

"Nosotros no queremos quitarle al resto de los Estados nada, él se escuda en eso tratando de ganar simpatías en el sur-sureste del País. Nosotros pensamos en que haya una nueva convención nacional hacendaria donde se discuta que el Gobierno federal se queda con la gran tajada, y eso no lo puede discutir el Presidente, y que esa gran tajada la está malgastando porque no se ha resuelto ningún problema de pobreza en ninguna parte", dijo.