Alfaro recibe la renuncia del Fiscal de Jalisco por "motivos de salud"

Gerardo Octavio Solís Gómez dio a conocer que a partir de este 1 de febrero dejará su cargo al frente de la Fiscalía del Estado de Jalisco para atender problemas de salud.

A través de un mensaje, y sin precisar los problemas de salud que presenta, informó que el trabajar durante largas jornadas afectó su salud, por lo que se vio obligado a concluir su cargo de forma anticipada.

"Es lógico suponer que ese esfuerzo sostenido tenía que pasar algunas facturas al paso de los años. En mi caso no fui la excepción y debo informarles que después de trabajar en diversos periodos jornadas extenuantes todos los días de la semana, me veo precisado a tomar la decisión de dar por concluido mi encargo de manera anticipada, al frente de la Fiscalía Estatal, esto para atender algunos temas personales de salud, los cuales requieren también de un tiempo razonable para su solución", expresó.

Además, el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez está al tanto de su decisión, mientras que hoy lo anunciaría ante el Consejo Estatal de Seguridad, en la reunión en la que semanalmente participa exponiendo informes y diagnósticos sobre la problemática del Estado.

Y agregó que no son momentos de regatear horas de trabajo en el tema de seguridad pública y la procuración de justicia, por lo que en un ejercicio de honestidad intelectual y ética profesional optó por "tomar esa decisión, la cual ya he comentado con el Gobernador del Estado y me ha manifestado su apoyo y solidaridad, para en mi caso atender esos temas de carácter personal de tiempo completo".

Gerardo Octavio Solís Gómez recordó que a lo largo de más de 30 años se ha dedicado intensamente a defender la seguridad de los jaliscienses, hecho por el que se preparó académicamente para estar a la altura de cualquier reto.

Y aseguró que hubo momentos buenos, pero también se ha enfrentado a otros difíciles, pues "sería ingenuo de mi parte pensar que todo sería fácil. Es un reto que vale la pena aceptar porque ese sacrificio conlleva también la satisfacción de poder servir a los demás".

Posteriormente dio las gracias a todos aquellos servidores públicos que de forma anónima y desinteresada lo acompañaron en este periodo y afirmó que su generosidad será recompensada.

"Varios perdieron la vida, otros la salud y todos ellos la tranquilidad. Su generosidad tendrá una valiosa recompensa con el paso de los años y seguro estoy que los recuerdos de estas experiencias serán un alimento espiritual para continuar siempre adelante".

A quienes "le dieron la espalda", les dijo que no hay resentimiento alguno pues confía en que con el paso del tiempo sabrán recapacitar y "encontrar el camino".

"Estaré ocupado en actividades menos demandantes mientras resuelvo en lo principal el tema de salud. Lo haré en un tiempo razonablemente corto y después de eso ya Dios dirá", finalizó.

Hasta el momento las autoridades de Jalisco no han dado a conocer quién estará al frente de la Fiscalía o si habrá algún representante.

En un mensaje, el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro agradeció los esfuerzos de Solís Gómez al frente de la Fiscalía, quien fue despedido entre aplausos y con todos los presentes de pie.

"Muchísimas gracias por el esfuerzo. Es momento oportuno para reconocer al Fiscal por todo el trabajo que hizo y los resultados", dijo Alfaro.