Alfonso Romo deja la Oficina de la Presidencia

Alfonso Romo se despide de la jefatura de la Oficina de Presidencia porque terminó el plazo convenido con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Seguirá como enlace del mandatario federal con el sector privado, pero ya no como parte del gabinete.

En su cuenta de Twitter el Presidente de México aseguró que el empresario "fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo".

"Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo", escribió el mandatario. Aseguró que no olvidará que fue el primer empresario en adherirse al movimiento de transformación.

Alfonso Romo Garza ha estado muy cerca de López Obrador desde hace ya varios años. En enero de 2017, el también hombre de negocios aceptó coordinar el Proyecto de Nación 2018-2024 propuesto por AMLO, así como ser el Coordinador de Estrategia y Enlace con Empresarios, Gobiernos y Sociedad Civil durante la campaña presidencial.

El 1 de diciembre de 2018, ya como Presidente Constitucional de México, Andrés Manuel López Obrador nombró a Romo Garza como Jefe de la Oficina de la Presidencia.

Además, en febrero de 2019, recibió del Presidente el nombramiento para presidir el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. El objetivo de ese nuevo organismo en la estructura del Gobierno federal, se informó, es promover la inversión y consolidar los esfuerzos entre todos los actores de desarrollo para apoyar proyectos que permitan al país crecer con una tasa superior a la registrada en las últimas décadas.

Romo es Ingeniero Agrónomo por el Tecnológico de Monterrey. Antes de tomar el cargo que hoy deja en el Gobierno de AMLO, fue Presidente del Consejo y Director General del Grupo Plenus, corporativo que enfoca sus actividades empresariales en los sectores de agrobiotecnología, biología sintética, educación y servicios financieros.

El ingeniero Romo creó también la compañía más grande a nivel mundial de semillas de vegetales y formó la mayor corporación de seguros de América Latina. Fue inversionista fundador de una compañía creada por el doctor Craig Venter para desarrollar y comercializar tecnologías genómicas sintetizadas.

En muy pocos años transformó una universidad privada de bajo perfil en una institución de excelencia educativa con un alto impacto social y lideró la casa de bolsa independiente más grande de México, transformándola en la única empresa financiera mexicana global con presencia en tres continentes.

Su capacidad de innovación, visión de largo plazo y la creación de valor agregado han generado, a la fecha, la publicación de tres diferentes casos de estudio en la Universidad de Harvard.