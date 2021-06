Alfredo Adame pierde diputación en Tlalpan

El actor y conductor, Alfredo Adame, quien contendió por una diputación en Tlalpan, bajo las siglas de Redes Sociales Progresistas, no logró obtener ni el 1% de las votaciones.

Adame, candidato a diputado federal por el Distrito 14, obtuvo 1, 119 votos (0.7597%), frente a los 58 mil 971 votos ( 40.04%) de María del Rocío Banquells, al último corte del PREP, con un avance del 92%.

Banquells no sólo es rival política de Adame, quien se volvió viral por empezar su campañas con mentadas, sino también es su adversaria en la farándula y en lo familiar, pues es hermana de MaryPaz Banquells, exesposa de Adame.

Adame ha expresado su animadversión por las Banquells en múltiples ocasiones.

En la en la casilla 3949C3, en donde él votó, Adame obtuvo un único voto.

Durante la campaña, en un audio que empezó a circular en redes sociales se escucha cómo Adame le dice a un allegado que va a "chingarse" 25 millones de pesos que se les otorgarán para la campaña electoral. Aunque después salió a decir que hablaba de cubrebocas y no de dinero, el actor fue vinculado a proceso por fraude fiscal.