Algún día, México vivirá en paz y con seguridad: Ciro Gómez Leyva

A unos días del atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva, el periodista realizó un editorial tras lo sucedido.

"Algún día, México vivirá en paz y con seguridad. Ese día, cuando llegue, realmente habrá transformación", dijo Gómez Leyva en su programa en Imagen Televisión.

Como ya había comentado anteriormente, el conductor tomará vacaciones programadas en su noticiero en televisión.

Lo dicho por Gómez Leyva responde a lo comentado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ayer cuando dijo que el ataque armado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva pudo haber sido hecho por grupos de oposición para afectar a su gobierno.

En conferencia de prensa y sin pregunta de por medio, el Jefe del Ejecutivo manifestó que se no se debe descartar ninguna hipótesis en el ataque al periodista, pero subrayó que la única línea de investigación que se debe rechazar es que su gobierno tenga relación con estos hechos.

--Reporteros de Ciro Gómez Leyva investigan el caso

"Nosotros no silenciamos a nadie, somos respetuosos de los derechos humanos y el principal es el derecho a la vida, pero sí puede ser un caso vinculado al proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos. Por ejemplo, el que sea un grupo de la delincuencia. Se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro tres, cuatro días antes de este atentado y que puede ser una respuesta, ahí está eso.

Por otra parte, el periodista y su equipo de reporteros se encuentran investigando la agresión, a pesar de que en un inicio Ciro Gómez Leyva señaló que se iba a mantener al margen.

Hoy durante su programa de radio, el comunicador dijo que quería "corregir", pues los reporteros si están investigando el ataque contra Gómez Leyva.