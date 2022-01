Algunos consejeros del INE solo defienden despilfarro: Mier

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) por negarse a modificar sus altos salarios y otros "excesos y privilegios".

Lo anterior, dijo, mientras que el Gobierno Federal, instituciones educativas, las dos Cámaras del Congreso de la Unión, e incluso otros órganos autónomos, hacen esfuerzos significativos de austeridad y racionalidad.

"Hay una clara intención de victimizarse para evadir su responsabilidad en la aplicación de una herramienta de participación ciudadana, como es la consulta para la revocación del mandato", afirmó el legislador federal.

Ignacio Mier puso como ejemplo los ejercicios que ha hecho la Cámara de Diputados para, primero reducir 30 por ciento de su presupuesto, "equivalente a los tres mil millones que pedía el INE". También el ejercicio anual de austeridad y racionalidad "que permitió ahorrar una cantidad considerable de recursos y que estos puedan ser reintegrados a la Tesorería de la Federación para coadyuvar en las necesidades primordiales del Gobierno Federal, incluso en la atención de la pandemia por Covid-19".

Señaló que en el ejercicio fiscal 2018, la Cámara de Diputados devolvió 410 millones de pesos; para el año 2019 la cifra fue de 228 millones de pesos y en ese mismo año se realizó una donación a la UNAM para el combate a la pandemia derivada del COVID-19 por un monto de 125 millones de pesos.

Aunado a lo anterior, continuó, se reintegró a la Tesorería de la Federación un monto de 80.5 millones de pesos, derivado de los ahorros obtenidos al cierre del ejercicio fiscal 2020, y en el primer cuatrimestre de la LXV Legislatura se logró ahorrar 104.1 millones de pesos, de los cuales 84.1 se devolvieron a la Tesorería de la Federación, además de un donativo al Patronato del Hospital General de México por 20 millones de pesos.

"Aquí podemos ver la gran diferencia entre el discurso y los hechos. Las y los legisladores de todos los partidos hemos sido conscientes del momento que vive nuestro país, de la necesidad que tiene la gente, pero sobre todo de que no puede haber un INE rico y despilfarrador y el pueblo pobre", enfatizó.

Ante esto, Ignacio Mier cuestionó si de verdad en el INE no pueden hacer un ejercicio real de austeridad.

"Los libros no muerden, algunos consejeros deberían leer el significado de austeridad y racionalidad, al tiempo de conocer cómo terminan aquellos que optan por la adoración a Don Dinero; lo que me queda claro es que en su afán por mantener privilegios y prebendas engañan al pueblo haciéndose víctimas y acusando falsa persecución", concluyó.