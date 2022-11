Algunos de perros rescatados en Neza, formarán parte de Fiscalía

A-AA+

NEZAHUALCÓYOTL, Méx., noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- Algunos de los 95 perros que mantenía en su casa un vecino de la colonia Benito Juárez del municipio de Nezahualcóyotl serán seleccionados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para que formen parte de su unidad canina, pues actualmente no cuentan con animales para que les ayuden en sus labores de investigación, búsqueda y vigilancia.

El casi centenar de lomitos que fueron rescatados hace unos días de un inmueble por elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad mexiquense, de la fiscalía estatal, Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), así como por integrantes de la Camada Nitin Neza, fueron trasladados al centro de atención canina de Neza donde les ofrecen atención médica porque estaban en condiciones insalubres, hacinamiento, desnutrición y algunos heridos.

Después de que mejoren de salud la FGJEM escogerá a los más aptos para incorporarlos a la corporación donde serán entrenados por especialistas y cuando estén listos realizarán funciones de búsqueda y vigilancia, entre otras tareas.

Desde hace algún tiempo la fiscalía mexiquense no cuenta con integrantes de la unidad canina porque los animales enfermaron y dejaron de realizar esas funciones, por lo que ahora la corporación la reactivará para que participen en varias tareas.

Durante la pandemia de Covid-19 también murió el entrenador del grupo canino, pero se incorporarán más especialistas, quienes estarán a cargo de los nuevos elementos que serán adiestrados.

Los canes que no sean seleccionados para el grupo de la FGJEM se les buscará un hogar para que sean adoptados por una familia, pues las autoridades nunca pensaron en sacrificarlos, sino que mejoren las condiciones en las que vivían después de que sanen.

En ese plan de adopcióntambién participará la Propaem.

----Dejan en libertad al vecino

El hombre que había sido detenido, presuntamente, por recoger de la calle a los perros para llevarlos a su vivienda, alimentarlos y luego sacrificarlos para vender su carne a los taqueros de la zona, fue dejado en libertad con las reservas de ley.

Las autoridades ministeriales no encontraron indicio alguno de que el vecino matara y comercializara los restos de los canes, luego de las investigaciones que llevó a cabo, como denunciaron varios residentes de esa comunidad nezatlense.

La Propaem continúa las indagatorias porque el sitio donde fueron rescatados los 95 perros era insalubre y no reunía las condiciones idóneas para su hábitat, por lo que se espera que impondría una sanción económica al propietario del inmueble ubicado en la calle Malagueña, perteneciente a la colonia Benito Juárez de Ciudad Nezahualcóyotl.