Alianza de AN con PRI y PRD, en 140 distritos

En medio de reclamos por una posible gran alianza opositora sin identidad, el Consejo Nacional del PAN aprobó aliarse con el PRI y el PRD en aproximadamente 140 de los 300 distritos electorales para la renovación de la Cámara de Diputados en 2021 y así enfrentar a Morena.

De manera paralela, el máximo órgano del blanquiazul avaló que se exploren alianzas electorales con el tricolor y el sol azteca para algunas elecciones a gobernador en los estados de Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas y Colima. También se dio luz verde para Nayarit, Sonora, y Michoacán; queda pendiente Campeche.

Cabe recordar que para las gubernaturas de Nuevo León y Guerrero, desde hace algunos días se acordó no formalizar una alianza opositora.

Dentro de la propuesta está que en los distritos donde tenga fuerza el PAN, éste será quien encabece la coalición; en donde el tricolor tenga representación importante ellos abanderarán la alianza y lo mismo ocurrirá con el PRD.

En este contexto, el líder del PAN, Marko Cortés, adelantó que será "una coalición que en sus cláusulas se reserve el derecho de veto a los impresentables, que proponga perfiles que no se vendan ni se atemoricen frente al poder".

Entre los oradores en contra a esta alianza opositora hablaron al interior del Consejo Nacional: el nieto del fundador del PAN, Manuel Gómez Morín; los senadores y expresidentes nacionales del blanquiazul, Damián Zepeda y Gustavo Madero; así como el exgobernador de Chihuahua Javier Corral y la senadora Martha Márquez.

De acuerdo con versiones, Gustavo Madero habló en contra, pero dijo que si está coalición se comprometía con una agenda democrática mínima común, que combata la corrupción y fortalezca la democracia, la apoyaría.

Marko Cortés dijo: "Tomemos juntos una decisión patriótica y asumamos también el riesgo que ésta conlleva (...) Nosotros, señoras y señores, no podemos cometer los mismos errores y es nuestro deber histórico hacer lo posible, lo que está en nuestras manos para evitarlo, que al menos en la historia quede registrado que nosotros todo lo posible hicimos para darle viabilidad a nuestro país de enfrentar con mayor éxito los desafíos del presente autoritario".

Martha Márquez reclamó suscribir una coalición con el PRI, cuando no se está atendiendo la corrupción al interior del partido, y acusó a la alcaldesa de Aguascalientes de haber firmado un contrato de 900 millones de pesos en proyectos de energía limpia y de endeudar a su municipio por 30 años.