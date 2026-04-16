Alianza del Verde, PT y Morena se tambalea

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de llevar juntos casi ocho años, la alianza electoral entre Morena, PT y Verde comenzó a presentar fracturas electorales y parlamentarias a cuatro meses de que arranque el proceso para la elección intermedia de 2027.

Distintos líderes del Partido Verde han manifestado la fuerza en solitario que tienen en distintos estados, lo que les daría para ir solos o que se les dé prioridad a sus perfiles en San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas, Tamaulipas y Quintana Roo. Además, se presentan diferencias para las elecciones locales en la CDMX y en Oaxaca.

El PT, por su parte, aunque no ha manifestado claramente alguna intención de ir solo en alguna de las 17 elecciones a gobernador, sí ha marcado distancia de la alianza, sobre todo a nivel legislativo y mostrando que ellos también tienen fuerza, apuntalando su visión y frenando con su voto propuestas de Morena, incluso reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde el 7 marzo, Morena estableció sus reglas para la postulación de candidaturas a las 17 gubernaturas sin consultar a sus partidos aliados, e impuso que será sólo bajo ese método que acompañarán a perfiles a gobernador. Entre las reglas destacan la realización de encuestas y el veto total al nepotismo.

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Ante ello, PVEM y PT exigieron su derecho a participar en las encuestas, y en particular el Partido Verde ha pedido que se le reconozca que debe llevar mano en aquellas entidades donde tiene mayor fuerza que los aliados, como es el caso de San Luis Potosí.

Según Gustavo López Montiel, especialista en partidos políticos y gobernanza local y docente investigador del Tecnológico de Monterrey, esta estrategia del PVEM va por dos vías: en una, se mide a sí mismo en una elección que no le representa un gran riesgo y, en la otra, juega a las fuerzas de base electoral con Morena, algo que en su momento le fue imposible con el PRI.

Otro escenario es el que pinta para el PT, pues sin base electoral suficiente sus recientes roces con Morena —y específicamente con propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum— sus posiciones han sido más encaminadas a "darse su lugar" dentro de la alianza, donde pudieran sentirse poco valorados, afirmó el especialista.

Senadores del Verde reconocieron que con Morena la alianza a nivel nacional y legislativa está firme, pero en los estados prefieren que se respete su autonomía.