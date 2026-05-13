Alista CNTE paro de labores y movilizaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que va paro nacional y prepara una jornada de movilizaciones en distintos estados del país, que podría incluir plantones, bloqueos y concentraciones masivas, como parte de su ruta de protesta rumbo a una eventual huelga.

Durante una conferencia con secretarios generales de diversas secciones, la dirigencia magisterial advirtió que el alcance, la fecha y la modalidad de las acciones serán definidos en la Asamblea Nacional Representativa del 16 de mayo, donde también se determinará la posible declaratoria de huelga nacional.

Señalaron que el movimiento se encuentra en fase de organización y consulta interna, pero advirtieron que el paro nacional es inminente si no hay respuesta del gobierno federal a su pliego de demandas, que incluye la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la reforma educativa y la instalación de una mesa de negociación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Acusaron al gobierno y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de haber actuado con "improvisación" y sin consulta al magisterio, particularmente en decisiones relacionadas con el calendario escolar, lo que calificaron como medidas tomadas sin sustento técnico y sin considerar las condiciones reales de las escuelas del país.

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