Alistan nuevas normativas para los cementerios

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que se trabaja en una serie de regulaciones para que sean aplicadas nuevas normativas en los panteones de la capital, a raíz de los hechos en donde el menor Tadeo fue exhumado y robado del Panteón de San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa.

Las regulaciones, dijo en conferencia, se encuentran en un borrador que trabajan con las 16 alcaldías, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y el Tribunal Superior de Justicia, con el objetivo de que le den el visto bueno y haya una reglamentación para evitar la venta de restos óseos.

Señaló que hasta el momento la FGJ no cuenta con alguna carpeta de investigación abierta por exhumaciones ilegales en cementerios, pero se realizará una revisión exhaustiva.

La jefa de Gobierno apuntó que en el Código Penal de la Ciudad de México existen penas para aquellos que realizan exhumaciones ilegales, pero que, lo que buscan como autoridades, es el reforzamiento y la vigilancia en los cementerios.

"Ya hay un borrador, de una serie de regulaciones adicionales a los panteones, los estamos poniendo a consideración, tanto de las alcaldías, como de la propia Fiscalía General de Justicia, inclusive del propio Tribunal [Superior de Justicia], para poder tener la validación de esas instancias", explicó.

Agregó que es importante, como autoridad, que se entre en un proceso de mayor vigilancia y regulación en los panteones.

"Es un tema importante y que ahora salió con este tema [el robo de Tadeo], y que es importante, como autoridad, entrar en un proceso de mayor vigilancia, regulación, etcétera. Sí estamos trabajando en ello, pero no queremos sólo como gobierno central, sino que lo estamos poniendo a consideración", aseguró.

Sheinbaum Pardo dijo que no sólo existen los panteones civiles de la Ciudad, sino los privados, los comunitarios y los que están a cargo de las alcaldías, por lo que es importante que todos estén de acuerdo en las normativas que se pretenden aplicar.

En su edición del viernes, EL UNIVERSAL publicó que la venta de restos óseos como cráneos y diferentes huesos, tierra negra, cruces y mármol son comercializados en los panteones.

Principalmente son requeridos para santería en Milpa Alta, Tláhuac e Iztapalapa.

Bajo anonimato, uno de los panteoneros que fue consultado refirió que hay personas que practican la santería y que ellos son los principales en requerir todo tipo de restos óseos.

Incluso reveló que una bolsa de medio kilo de tierra de panteón puede costar en el mercado negro 200 pesos.

Un hueso de cualquier parte del cuerpo y dependiendo de las condiciones en las que se encuentre, 500 pesos, y un cráneo, que es de los más solicitados en este mercado negro, vale entre mil 500 y 2 mil pesos.

Esta casa editorial también publicó testimonios de los vecinos, trabajadores y vendedores de flores afuera de San Nicolás Tolentino, donde robaron el cuerpo del menor, posteriormente hallado en Puebla.

Dentro de las problemáticas de los panteones en la capital se encuentra que las personas tienden a derribar las bardas o las rejas para ingresar por las noches y robar cosas de las tumbas o dejar cajas con animales muertos, como parte de los ritos que realizan para la santería.