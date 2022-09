Alistan nuevo plan de rescate de mineros en Sabinas

A-AA+

Al no informarse nada en la mañanera de este jueves sobre los trabajos de rescate de 10 mineros atrapados en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que se realiza una consulta con los familiares para implementar un nuevo plan. "Hay un plan de rescate y no se quiere iniciar nada sin el consentimiento de los familiares. Hoy se les va a presentar el plan y se les va a pedir su consentimiento.

"Entonces no quisimos dar a conocer el plan propuesto hasta que no se les consulte a ellos. Entonces si ellos autorizan y se toma una decisión, mañana informamos; si no se puede mañana, pasado mañana, pero estamos cuidando eso, no tomar nosotros las decisiones sin consultar a los familiares", informó López Obrador.



Opciones de rescate

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, informó este miércoles que se analiza una estrategia para el rescate de los mineros atrapados desde el 3 de agosto, y que consistiría en dos nuevas formas para ingresar a los pozos siniestrados.

Velázquez precisó que el equipo de técnicos propone hacer un tajo abierto con obras de rampas de acceso inclinado; "una entrada a la mina desde la superficie para bajar por un túnel con una pendiente hasta las galerías y por supuesto acompañado con el bombeo".



También mencionó tres opciones:

-Tajo abierto con obras de rampas de acceso inclinado / bombeo.

-Pantallas de control.

-Una combinación de tajo con pantallas de control.