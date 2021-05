Alistan queja contra AMLO ante INE por mención sobre candidato de NL

Una nueva queja será presentada en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ello porque este miércoles, en el marco de su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo Federal, ahora decidió poner nombre, apellido y coalición, al candidato en contra del cual arremetió.

Se trató de Adrián de la Garza, candidato al gobierno de Nuevo León por la alianza PRI-PRD, el cual fue señalado y exhibido ayer por el Presidente de la República, en conferencia.

El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, advirtió que ya se alista la queja ante la autoridad administrativa electoral, porque el mandatario federal, con ese hecho, violentó la Constitución.

"Es una clara violación a la Constitución de la República lo que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador", acusó Ávila.

El perredista subrayó que al mandatario federal le ha dado por intervenir de manera directa en el proceso electoral, bajo el argumento de que es un ciudadano más en México.

"El Presidente López Obrador no es un ciudadano, como él lo establece, el Presidente López Obrador es el Presidente de la República y es un funcionario público. El artículo 134 de la Constitución establece que los funcionarios públicos deben guardar una neutralidad política durante el proceso electoral", expresó.

Y es que la Constitución establece que los funcionarios públicos no pueden intervenir en los procesos electorales.

En diciembre pasado, incluso antes de que se concretaran las coaliciones, el PAN y el PRD presentaron quejas ante el INE porque, durante una gira por Baja California, el Presidente López Obrador comenzó a referirse a estos institutos políticos, ya en el contexto electoral.

El caso llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en donde se elaboró un documento con lineamientos que deben seguir los medios de comunicación sobre la transmisión de las conferencias mañaneras.

Desde entonces, PRD y PAN han sido recurrentes en presentar queja en contra del Presidente de la República al que acusan de entrometerse en el proceso electoral.

"Las mismas resoluciones de la Sala Superior y los acuerdos del INE, respecto de la cancha pareja, implican que los funcionarios públicos no pueden hablar a favor o en contra de de determinado candidato", señaló Ángel Ávila.

El 19 de abril pasado la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó aplicar una medida cautelar en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que no se refiera al proceso electoral en curso y tampoco difunda logros de gobierno.

Ante la omisión del Presidente a la medida, el INE lanzó una primera advertencia de que en caso de no respetarse la ley, se procederá con el reglamento correspondiente, que el siguiente paso indica una posible multa por reincidencia.

"López Obrador, como candidato de la oposición, se quejaba de la intervención de Vicente Fox. El ´cállate chachalaca´ era el grito de un opositor desesperado cuando el Presidente de la República intervenía en el proceso electoral", mencionó Ángel Ávila.

El representante del PRD ante el INE señaló que el actual Presidente de la República ha caído en las acciones que tanto criticó.

"Intervenir descaradamente con la utilización de todos los recursos públicos a favor o en contra de un candidato. Esto es algo que jamás habíamos visto, López Obrador no reconoce límites; López Obrador está faltando a su promesa de jurar y respetar la Constitución; López Obrador es el verdadero jefe de campaña de Morena", puntualizó Ávila.