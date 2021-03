Alistan vacunación contra Covid en otros 19 municipios del EDOMEX

Además de Toluca, este 9 de marzo iniciará la inmunización en otros 18 municipios mexiquenses rurales del Estado de México, que junto con Ecatepec sumarán 20 alcaldías mexiquenses donde se vacunen de forma gratuita y segura, adultos mayores contra el Covid-19, informaron autoridades de la Secretaría de Salud.

Del 9 al 18 de marzo, la vacunación se llevará a cabo en un horario de 09:00 a 17:00 horas en Ixtapan de la Sal, Luvianos, Malinalco, San Simón de Guerrero, Sultepec, Tejupilco, Tenancingo, Texcaltitlán, Tonatico, Valle de Bravo, Villa Guerrero, Zumpahuacán, Xonacatlán, Amecameca, Ayapango, Juchitepec, Tepetlixpa y Tlalmanalco.

También arrancará la vacunación en Toluca, además de que continúa la inoculación en Ecatepec, con lo cual, serán 20 municipios mexiquenses en donde los adultos mayores podrán acudir para recibir el biológico, el cual es seguro y gratuito, señalaron autoridades mexiquenses.

La vacuna está garantizada, sin embargo, sólo serán recibidos los adultos mayores de 60 años o más de cada uno de los 20 municipios mexiquenses mencionados, presentando el registro oficial del portal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, más una identificación oficial; en caso de no tener este trámite llevar credencial del INE o del INAPAM, más copia impresa de la CURP. Si llevan una identificación oficial en la que no aparezca su dirección, mostrar además de la CURP impresa una constancia domiciliaria reciente.

Autoridades mexiquenses exhortaron a la población a no pernoctar o llegar desde la madrugada a las sedes y, en la medida de lo posible, escalonar su visita para evitar aglomeraciones que pongan en riesgo su salud.

Al acudir a los centros de vacunación "es importante respetar las instrucciones de las autoridades, implementar sana distancia, portar equipos de protección como cubrebocas, careta o googles, haber desayunado correctamente, llevar agua y medicamentos en caso de tratamiento y evitar compartir información no oficial", apuntaron autoridades mexiquenses.