Alito da su versión del pleito con Noroña

El dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, responsabilizó a Gerardo Fernández Noroña y a senadores de Morena por el enfrentamiento ocurrido este martes en la Cámara de Senadores, donde se registraron empujones y gritos durante la sesión.

En una publicación en su cuenta de X, Moreno afirmó que la primera agresión física vino de Noroña, a quien acusó de lanzar el primer empujón. Señaló además que el oficialismo modificó el orden del día "a su conveniencia" para impedir que la oposición se pronunciara.

"Lo que pasó no es un hecho aislado ni un accidente: es parte de la estrategia de Morena para imponer silencio y control", escribió el priista, quien acusó a Noroña de actuar con "gritos, trampas y violencia".

Moreno sostuvo que no se dejará intimidar:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Yo no me doblo, no me rajo y no me dejo. Han usado todo el aparato del Estado para perseguirme por alzar la voz y señalarlos. ¡Se equivocan, yo no me dejo!".

El dirigente priista agregó que el PRI "no se va a quedar callado" y llamó a la militancia a movilizarse en las calles contra lo que calificó como "los abusos de un gobierno cínico y corrupto".

El incidente en el Senado se dio en medio de un ambiente de tensión entre la bancada de Morena y la oposición, que acusa al oficialismo de violentar los acuerdos legislativos.