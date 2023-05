"Alito" llama lacayo de Morena a MC, pero los invita a unirse a VxM

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL).- El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, llamó "partido de panfleto" a Movimiento Ciudadano y lo acusó de poner en marcha una guerra sucia, a 15 días de las elecciones en Coahuila y el Estado de México, para "hacerle el servicio de esquirol" a Morena.

Acompañado de la bancada tricolor, en San Lázaro, señaló que, al igual que MC, iniciarán una campaña en contra del partido que encabeza Dante Delgado, para llamar a la ciudadanía a no votar por ellos.

"Ni un voto a Movimiento Ciudadano si no se suma a Va Por México en Coahuila y en el Estado de México", dijo.

A pesar de llamarlos esquiroles y lacayos de Morena, afirmó que si MC se une a Va Por México ganarían en las elecciones de este año y la presidencial del 2024, porque alcanzarían hasta 46% de votos contra 45% de Morena y sus aliados.

"Si vamos juntos todos, vamos a ganar en 2023 las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, y en 2024 la Presidencia. Lo inteligente es que se sume a la coalición", aseveró.

También refirió que el coordinador de MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, no tiene consistencia ideológica para criticar al PRI, porque fue diputado por ese partido, "y el señor Chertorivski lo mismo".

"Movimiento Ciudadano está haciendo una tarea, una orden que le dio Morena a Dante Delgado, tratar de romper la coalición, atacar a nuestro partido para romper la coalición", abundó.

"Los convocamos a qué mañana, sí dicen que Morena no es la opción, salgan a dar una conferencia para apoyar a Manolo Jiménez y a Alejandra del Moral", dijo Alejandro Moreno.