"Alito" Moreno anuncia "la más grande reforma" para el PRI

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que en aras de la unidad del priismo "vamos a impulsar la profunda y la más grande reforma al interior de nuestro partido porque a nosotros no nos da el miedo el debate político".

En su discurso, en la sesión solemne del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por su 94 aniversario, "Alito" Moreno informó: Vamos a iniciar desde ahora la discusión los debates la reflexión en el país con todos nuestros comités directivos estatales para trabajar la próxima asamblea nacional del partido en el 2024.

Ante gobernadores, exgobernadores y dirigentes del partido, prometió a la militancia que los 100 años del PRI los celebrarán desde la Presidencia de la República: "Lo vamos a celebrar desde el Palacio Nacional".

Moreno Cárdenas llamó a dirigentes, militantes y ciudadanos a no permitir ni un voto ilegal en favor de Morena este 2023 en las elecciones en Estado de México y Coahuila, ni en las del 2024.

"No podemos ceder el terreno, no podemos permitir que la diatriba ni la demagogia avancen. No podemos dar espacio al oscurantismo político que gesta en conjuras contra todo lo bueno que tiene este gran país", advirtió.

Ante la precandidata para la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, el líder priista vaticinó su triunfo, el del partido y la alianza opositora también en Coahuila. "Somos el partido que impulsa la reconciliación social, el orden jurídico y la estabilidad institucional. El PRI debe abrir el paso al vigor ciudadano", dijo.

Refrendó el respeto del PRI a las fuerzas armadas, a la defensa del INE y del Tribunal Electoral, además que lamentó las campaña de odio y difamación alentadas desde el Ejecutivo en contra de la presidenta de la Corte, ministra Norma Lucía Piña.

"Alito" Moreno confió en que la Corte habrá de salvaguardar el mayor legado de los mexicanos que es nuestra Constitución, en alusión a las acciones promovidas en contra del Plan B de la reforma electoral.