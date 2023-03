"Alrededor de 12 millones de mexicanos sin agua potable", señala IMCO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 21 (EL UNIVERSAL).- Según información del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), alrededor de 12 millones de mexicanos carecen de acceso al agua potable.

Además, informan que desde el 2012 no se han realizado actualizaciones en la Ley General de Aguas, y en consecuencia hace falta crear medidas de monitoreo de las concesiones, así como la evaluación y determinación de cuencas a nivel nacional, y el uso de tecnología de monitoreo para identificar las fugas en los sistemas de tuberías.

Aunque aceptan que un marco legal y regulatorio que esté actualizado no resolverá todos los problemas en la gestión del agua; sí es indispensable para tener sistemas hídricos más eficientes que ayuden a garantizar el acceso a dicho recurso.

¿Por qué es importante modernizar la legislación? En el artículo describen que la legislación debe tomar acciones de forma urgente para evitar una crisis hídrica, por lo que es necesario modernizar las concesiones, su monitoreo y vigilancia, así como las necesidades presupuestales y mecanismos de financiamiento.

Asimismo, ejemplifican que dado el poco monitoreo para el aprovechamiento de agua ante el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), alrededor del 97% de usuarios no tienen medidor, mientras que el 93% de los medidores instalados no han sido verificados.

Como consecuencia hay uso desmedido del recurso así como tomas clandestinas por lo que se llega a perder hasta un 15% del agua potable.

¿Por qué no se ha aprobado una ley de regulación hídrica? Como describen en el artículo, desde el 2012 se han presentado más de 10 iniciativas al Congreso para la nueva Ley General de Aguas, sin embargo, tanto actores de la sociedad civil como partidos políticos se oponen a su aprobación argumentando que el objetivo de éstas es privatizar el recurso.

Es por ello por lo que la Comisión de Recursos Hídricos propuso en el 2021 crear un Fondo Nacional de Infraestructura Hídrica, que tenga una inversión de aproximadamente 600 mil millones de pesos con el fin de atender las anomalías de los recursos hídricos hacia el 2030.

En el marco del Día Mundial del Agua que se conmemora cada 22 de marzo, el IMCO, resalta la importancia de atender la gestión hídrica en el país.

"El Día Mundial del Agua debe servir como un recordatorio de la urgente necesidad de modernizar la gestión del agua en México y hacer efectivo el derecho humano a su acceso", describen.