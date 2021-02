Alumnas toman instalaciones de Universidad de Chiapas por Mariana

Estudiantes y colectivas feministas tomaron las instalaciones de ciudad universitaria de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), ya que la institución no ha resuelto a totalidad las demandas que presentaron a raíz del feminicidio de la doctora Mariana Sánchez Dávalos, ocurrido el 28 de enero, dieron a conocer los inconformes.

Con mazas, cizallas y martillos, las colectivas y estudiantes rompieron los candados que se encontraban en la puerta principal del centro de estudios, para pedir al rector Carlos Natarén Nandayapa, atienda el pliego petitorio, ya que hasta ahora, las demandas para atender casos de acoso sexual de maestros contra alumnas "no han sido resueltas".

Un estudiante aseguró que desde la rectoría se quiere "hacer creer" a través de redes sociales y boots, que ya se cumplieron con todas las demandas del estudiantado y por lo mismo piden volver a clases, con el fin de "desacreditar" al movimiento que exige el cumplimiento cabal de todas las demandas.

Los funcionarios universitarios que están al frente de las negociaciones han desestimado a los estudiantes y colectivas que mantienen el paro de labores, agregó el estudiante que pidió no ser identificado, por temor a represalias.

En el caso de la aplicación de los protocolos para reducir la violencia de género, los estudiantes exigen que se revisen "los mismos para hacer propuestas de cambio", ya que "nos queda claro que siempre hay oportunidades de mejora".

Debido a que los funcionarios no quieren resolver la totalidad las demandas, que van desde castigo de maestros que acosan a las alumnas y cambios en la asignación del servicio social, los inconformes piden la destitución del rector Carlos Natarén Nandayapa.

Este viernes, las colectivas y estudiantes pidieron ayuda de la sociedad civil para que les envíen en el plantón, agua, alimentos, lámparas, gel antibacterial, cuerdas, plásticos, medicinas y otros enseres, para poder mantenerse ahí hasta que renuncie Natarén Nandayapa.

Por su parte, la Unach en un boletín calificó como "violento" a un "reducido grupo de 50 jóvenes", que irrumpió en el centro de estudios.

"Tal situación quedó expuesta en las mismas redes sociales de las colectivas feministas, donde se aprecia las intenciones de este grupo de 50 jóvenes, de ingresar de forma violenta a las instalaciones universitarias", dijo la institución.

Por su parte la Junta de Gobierno declaró en un desplegado que "los universitarios creemos en el diálogo, la tolerancia, así como la búsqueda de soluciones para el desarrollo y logro de mejores condiciones de convivencia para todos", pero no dice nada sobre el cumplimiento de las demandas de los estudiantes.