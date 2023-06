Alumnos de la UAM sí recibirán becas Conahcyt

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 24 (EL UNIVERSAL).- Luego que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) les negara becas a estudiantes de posgrado del área económico-administrativa por no ser de prioridad nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) informó que la beca sí será otorgada a sus alumnos.

La noticia llega un día después de que alumnos de posgrado se manifestaran de forma pacífica a las afueras de Conahcyt y lograran entablar un diálogo con las autoridades del área de becas del Consejo.

"Después de mantener diálogos entre representantes de ambas Instituciones, se determinó que el alumnado del área Económico-Administrativa que se vio afectado por los nuevos lineamientos que consideraban "no prioritarias" a estas disciplinas, sí recibirán las diversas becas", se lee en el comunicado.

La UAM informó que junto con representantes de Conahcyt se pudo "dar solución puntual a los 47 casos de cuatro programas de posgrado afectados dentro de la Universidad".

Si bien el caso ya se solucionó para los estudiantes de la UAM, no hay información sobre las otras 12 universidades afectadas: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (Michoacán), el campus de Aguascalientes del Tecnológico Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional, las Universidades Autónomas de Tamaulipas, Hidalgo, Aguascalientes, Baja California y Guerrero, la Universidad Veracruzana, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Instituto Tecnológico de Sonora.

A inicios de esta semana estudiantes de esta área de universidades públicas recibieron un correo electrónico en el que se indicaba que se les negaba la beca porque "la disciplina de su programa de posgrado no se encuentra dentro de las disciplinas de atención prioritaria nacional".

La notificación causó indignación en los estudiantes, pues señalan que fueron discriminados. Ante la situación, se organizaron para manifestarse pacíficamente ayer afuera de Conahcyt.

Una comitiva de estudiantes fue recibida por Liza Elena Aceves López, encargada de despacho de la Coordinación Apoyos a Becarios; Edwin Triujeque, director de Becas y Posgrado; Rosa Ivette Guzmán, subdirectora de Becas Nacionales. Después de casi dos horas de diálogo, los estudiantes informaron a sus compañeros que se acordó "hacer caso omiso" al correo de rechazo y que se revisará cada caso para determinar quién sí recibirá beca. Se aclaró que no hay suficiente presupuesto para garantizar beca a todos los rechazados.