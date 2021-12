Álvarez-Buylla no responde a propuesta de diálogo de la comunidad del CIDE

Por la crisis en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Asamblea Académica Permanente de ese Centro Público de Investigación convocó a María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a un diálogo hoy a las 11 de la mañana, pero después de más de un hora, la funcionaria no llegó y por ello, los académicos leyeron un posicionamiento en el que solicitan a las a las autoridades de la Secretaría de Gobernación establecer "un espacio de interlocución y diálogo".

"Ante esta nula disposición, la Asamblea Académica Permanente solicita atentamente a las autoridades de la Secretaría de Gobernación establecer un espacio de interlocución y diálogo para escuchar las demandas de la Asamblea Académica Permanente, del Movimiento Estudiantil y de los Sindicatos y ofrecer una ruta de solución para restablecer la legalidad en los procesos de toma de decisión en el CIDE, incluido el proceso de designación del director general, y restablecer las condiciones para retomar la vida académica en la institución, libre de intimidaciones y amenazas", leyó el historiador Jean Meyer.

Los problemas en el CIDE no son recientes, comenzaron desde que el Conacyt designó a José Antonio Romero Tellaeche como director interino de esa institución y durante su gestión sobresalió por haber destituido a Catherine Andrews de la Secretaría Académica, quien se negó a suspender las Comisiones Académicas Dictaminadoras (CADIs) porque ya estaban programadas con semanas de anticipación tal y como lo planteaba el reglamento. Sin embargo, Romero Tellaeche calificó esa acción como "un acto de rebeldía". También destituyó a Alejandro Madrazo Lajous, de la dirección del CIDE en la región centro sede Aguascalientes, por "pérdida de confianza", esto luego de que el investigador emitiera críticas hacia la actual administración.

Pese a esas acciones y en medio de un proceso que ha sido cuestionado por diferentes instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), el lunes pasado Álvarez-Buylla declaró: "Tomé la decisión de designar a Romero Tellaeche como director general" del CIDE, para el periodo 2021-2016, pero a la par, surgieron diferentes críticas sobre el proceso para la designación y los alumnos decidieron tomar las instalaciones del plantel ubicado en la Carretera México-Toluca 3655.

Por su parte, la Asamblea Académica Permanente del CIDE organizó un encuentro al que invitaron a Álvarez-Buylla; sin embargo, la funcionaria no llegó.

"La comunidad del CIDE quiere y debe ser escuchada. En nuestro segundo comunicadoconvocamos a la Directora General de Conacyt, la Dra. Maria Elena Álvarez-Buylla Roces, a un diálogo franco, abierto y horizontal para plantear nuestras exigencias. Esta mañana, esperamos la presencia de la doctora Álvarez-Buylla para poder tener ese diálogo. Sin embargo, su ausencia demuestra que las autoridades de Conacyt han ignorado, una vez más, la voz de la comunidad expresada en pliegos petitorios, comunicados y cartas desde la movilización del pasado 19 de noviembre en las instalaciones de Conacyt", indicaron.

Además de pedir la intervención de la Secretaría de Gobernación, los académicos convocaron a una marcha a las instituciones académicas, las comunidades estudiantiles y la sociedad en general, este sábado 4 de diciembre, a las 10 horas.

La manifestación se llevará a cabo del Parque Hundido a Conacyt, "para exigir que la autoridad responsable de conducir la política científica se apegue a la legalidad y respete el estado de derecho en su conducción como autoridad sectorial: a la transparencia en la asignación de los recursos que el Congreso de la Unión autoriza para financiar la investigación; a detener el acoso y el hostigamiento sistemático contra la comunidad científica, ejemplificada en las acusaciones contra 31 integrantes de la comunidad científica y en el ataque a los derechos laborales de los investigadores Cátedra Conacyt; y a cumplir el compromiso presidencial de apoyar a los jóvenes que buscan continuar con sus estudios y respetar los tiempos y compromisos en el pago de becas, tanto en México como en el extranjero".

Ayer miércoles, Romero Tellaeche emitió un comunicado en el que afirmó: "El procedimiento se llevó a cabo en estricto apego al Estatuto General del CIDE". Sin embargo, esta mañana, la Asamblea Académica Permanente indicó: "Reiteramos nuestra exigencia para la atención de las demandas expresadas en nuestro pliego petitorio, junto con la profunda preocupación por las omisiones a la legalidad y al respeto de los cuerpos colegiados en la designación del Dr. José Antonio Romero Tellaeche".

Tras dar lectura al posicionamiento de la Asamblea Académica Permanente, tomó la palabra la Asamblea General de Estudiantes y refrendaron que para liberar las instalaciones, se deben dar cumplimiento a las demandas de su pliego petitorio que hicieron público desde el pasado 30 de noviembre.

Entre las demandas de los estudiantes está que hay una "firma por parte de las autoridades del Conacyt nuestra carta compromiso de no represalias de ningún tipo para la comunidad estudiantil que ejerce el derecho legítimo de protesta y libertad de expresión", la "generación de una Asamblea Estudiantil permanente que tenga incidencia en los procesos administrativos internos del CIDE", el "reinicio del proceso de designación para puesto de Dirección General del CIDE" y la "destitución inmediata del Dr. José Antonio Romero Tellaeche".

Asimismo exigieron el "reconocimiento del CIDE como una institución autónoma, con todo lo que legalmente conlleve" y "dar prioridad en la agenda de la Dirección General del CIDE a atender asuntos de género y no discriminación al interior de la institución".

Enfatizaron su rechazo a que haya "cualquier asociación política de carácter partidista en nuestra iniciativa: las peticiones plasmadas (en el pliego petitorio) no se encuentran respaldadas ni por la ideología ni por el apoyo director de ningún partido político".