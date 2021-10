Amaga PAN con romper alianza con PRI por posible apoyo a reforma eléctrica de AMLO

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, advirtió que una alianza se basa en "hechos" y no en los "dichos" por lo que llamó a las y los legisladores del PRI a rechazar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa reconoció que si los tricolores votan a favor, si podría haber "resultados distintos" en la coalición electoral.

"Creemos que solo se es alianza cuando se tienen hechos como alianza, pero no me voy a adelantar, si en los hechos vamos a funcionar como alianza legislativa entonces en los hechos seguiremos funcionando como alianza legislativa, y por ergo si la situación es distinta, distinto será el resultado. Una alianza no son los dichos, son los hechos", aseveró.

El líder albiazul reiteró que la posición del Partido Acción Nacional es votar en contra de esa reforma eléctrica constitucional, porque "atenta contra principios Constitucionales y de avance para el país, porque de entrada atenta contra el libre mercado y la competitividad, desaparece órganos que surgieron para precisamente regular la competencia, porque va a violar tratados internacionales, y porque le dice adiós a la sustentabilidad y al cuidado del medio ambiente".

Adicionalmente, exigió la implementación de un parlamento abierto desde la Comisión de Energía, y adelantó que "no vamos a permitir albazo y que sea una reforma al vapor".

Finalmente, dijo que si la iniciativa presidencial fuese aprobada tanto en la cámara baja como en el Senado, están dispuesto a interponer una impugnación ante tribunales.

"Sería traición": Triana

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Triana Tena, confió en que el PRI honre su palabra empeñada con el PAN y PRD durante la campaña como parte de la Alianza Va Por México, para oponerse a la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sostuvo que haces lo contrario "sería traicionar las promesas".

"Los priístas han dicho que van a estudiar minuciosamente la reforma, pero creo que van a coincidir con nuestra posición y la del PRD e incluso MC de que es una propuesta tóxica para el país", aseveró.

Sin embargo, el diputado Triana no descartó la posibilidad de que "hubiera una suerte instrucción desde la cúpula priísta o una decisión de partido de acompañar al gobierno en esta Reforma", para lo cual necesitarían el voto de al menos 56 diputados priístas.

El legislador panista aseguró que la reforma presidencial "es regresiva", y advirtió que en caso de aprobarse la federación deberá pagar indemnizaciones exorbitantes por un monto similar al Fobaproa.

A través de un comunicado, alertó también que lo más grave es que va a perjudicar en gran medida a la población, ya que aumentarán las tarifas de la electricidad.

"Estamos convencidos de que esto se va a ver reflejado en un incremento al consumidor final en el recibo de luz", subrayó.

Así mismo, detalló que la iniciativa no sólo contraviene los tratados internacionales que se han firmado, sino que atenta contra la propiedad privada.

"Creemos que el monto por indemnizaciones y pagos por la cancelación de contratos que se va a tener que pagar va a ser exorbitantes. Estamos haciendo cálculos, quizá similar a un Fobaproa", concluyó.