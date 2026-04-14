Ambientalista fue asesinado a tiros

Morelia, Mich.- Roberto Chávez, defensor de los bosques y mantos acuíferos en el municipio de Villa Madero, Michoacán, fue encontrado muerto a tiros, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, ya investiga su homicidio.

La FGE indicó que abrió una carpeta de investigación, con relación al crimen del ambientalista, ocurrido en circunstancias que ya son materia de indagatoria, por lo que desplegó personal especializado para el esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con las primeras diligencias, el asesinato se registró durante las primeras horas de este lunes, sobre la carretera que conduce del lugar conocido como El Terrenate a la población de Etúcuaro, donde fue localizado el cuerpo de la víctima, quien presentaba lesiones producidas por disparos.

Los reportes señalan que el conocido activista, caminaba en las calles de la localidad de El Zangarro, de ese municipio, y se dirigía a un establecimiento de comida donde se iba a reunir con su familia para cenar, la noche del domingo.

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En el trayecto, Roberto Chávez fue interceptado por sujetos armados, que le asestaron tres tiros en la cabeza, refieren habitantes de su comunidad. Después fue trasladado a El Terrenate, lugar donde fue hallado su cuerpo.

Roberto Chávez, era identificado en su comunidad por su participación en la protección de los bosques y mantos acuíferos, aspecto que será integrado a las líneas de investigación en curso.

Familiares del ambientalista aseguraron a las autoridades que Roberto Chávez, "había recibido varias amenazas de una célula criminal que opera en esa zona de la entidad".

Explicaron que las amenazas, fueron extensivas hacia los demás integrantes del Comité de Defensa Ambiental de la localidad de El Zangarro, al cual pertenecía también Chávez.

Informes de las áreas federales de seguridad señalan que en esa parte boscosa de la entidad opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).