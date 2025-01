Ambulantes siguen en Bellas Artes

CIUDAD DE MÉXICO.- Con presencia de policías, pero sin operativos, las fuentes e inmediaciones de la Alameda Central y la explanada del Palacio de Bellas Artes, continúan ocupadas por el comercio ambulante, pese a que el secretario de Gobierno, César Cravioto, aseguró que reforzarían el despliegue de personal de reordenamiento en vía pública, para inhibir a los vendedores.

Los comerciantes ofrecen su mercancía, sin inmutarse ante la presencia de uniformados de la Policía Auxiliar que resguarda la zona, quienes dijeron que no han recibido órdenes de retirar a los ambulantes, cuyos puestos están distribuidos en el parque público y las aceras de ambos sentidos de avenida Juárez.

En un recorrido, se observó que el ambulantaje mantiene su presencia en calles y puntos aledaños al Zócalo, como 16 de Septiembre, Madero y Plaza de la Constitución, donde tampoco se detectaron operativos para retirarlos.

“Sí hay policías, pero esos no son para quitarlos. A veces pasa la camioneta de [reordenamiento en] vía pública y ellos solo se van corriendo, los torean, pero estos que se han puesto ahora no son toreros, porque estos no se colocan en el piso, ni ponen su mercancía en lonas y costales que sirven para levantarse en cuanto ven a los de vía pública, estos tienen puestos metálicos, a lo mejor porque son tolerados”.