Amenazan con demandar a negocio de piñatas por uso de imagen

REYNOSA, Tamps., septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- "Andra Milla", quien se volviera viral por pedir durante una clase que la llamaran "compañere", vuelve a ser tendencia al amenazar, por medio de redes sociales, al negocio de fabricación de piñatas "Piñatería Ramírez" con demandarlos por crear una figura con su imagen.

"Desgraciades" posteó primero la joven sobre la imagen de la piñata vestida en color rosa y con carteles que dicen: "No soy tu compañera, soy tu compañere".

Sin embargo, "Andra" subió un nuevo mensaje que reza: "Esperen mi demede" lo que provocó que en Facebook le cuestionaran su mala ortografía y que tratara de interponer una demanda contra la piñatería por usar una frase que no tiene registro de autor.

Ante esto, Dalton Ramírez, dueño de la Piñatería Ramírez, respondió en su página oficial en tono de burla que pedirá apoyo si lo trasladan a Almoloya.

Denuncia amenazas. El pasado 24 de agosto se viralizó un video en el que una persona que se autodefine como no binaria se molesta en una clase virtual porque la llamaron "compañera" y no "compañere".

"No soy tu compañera, soy tu compañere", exclama la persona, quien en su descripción dice (elle/él) y posteriormente llora con desesperación. Su compañero, quien hablaba sobre el paso del huracán "Grace" en Veracruz le pide una disculpa y sigue con su tema.

"Andra Milla", como se hace llamar la joven estudiante de 19 años en sus redes sociales, relató en su cuenta de TikTok que "recibí muchos comentarios de acoso y cosas bastante feas".

"A mí como que no me importa lo que digan de mí o lo que piensen, pero hay personitas a las que sí, 'compañeres' de la comunidad LGBTQ+ a los que sí les afectó", añadió.

La joven resaltó que todo lo que ha sufrido entra en la categoría de "missgendering", una discriminación en la que los demás la tratan con un género que no es el suyo.